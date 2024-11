(TBTCO) - Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã Ck: REE) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, cổ đông lớn nhất - Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua vào thêm 30 triệu cổ phiếu REE.

Dự kiến giao dịch mua của quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận hoặc thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam từ ngày 22/11/2024 đến ngày 20/12/2024.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Platinum Victory Pte. Ltd sẽ nâng lượng cổ phiếu REE sở hữu từ 168,2 triệu lên 198,2 triệu cổ phiếu. Tương đương tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tăng từ 35,1% lên 42,1%.

Đây không phải là giao dịch duy nhất của Platinum Victory Pte. Ltd trong năm 2024. Vừa qua tại tháng 10/2024, cổ đông này cũng đã chào mua công khai thành công 4 triệu cổ phiếu REE từ 8 nhà đầu tư với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương cao hơn 18% so với giá trung bình các phiên của thị trường. Với 4 triệu cổ phiếu mua được từ tháng 10/2024, quỹ ngoại Platinum Victory đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 34,9% lên 35,7% để từ đó nắm quyền phủ quyết tại REE.

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu REE. Ảnh: T.L

Platinum Victory là công ty thuộc Jardine Cycle & Carriage (JC&C), một doanh nghiệp hoạt động nguồn gốc từ Singapore, hoạt động trong lĩnh vực phân phối ô tô tại Đông Nam Á, với các công ty thành viên tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần 2.029 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 562 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 14 tỷ đồng, đạt gần 63 tỷ đồng. Ngược lại chi phí tài chính giảm từ 276 tỷ đồng xuống chỉ còn 185 tỷ đồng. Riêng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng thêm 37,5% và 12,6% so với năm trước, chiếm lần lượt 29 tỷ đồng và 110 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2024, REE đạt 6.048 tỷ đồng, giảm 7% so với năm ngoái, lãi sau thuế lũy kế đạt 1.514 tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước. /.