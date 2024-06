Thời báo Tài chính Việt Nam đổi mới, phát triển cùng xu thế báo chí hiện đại

(TBTCO) - Với vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam đã phát huy tối đa vị thế là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính, đem thông tin kinh tế, tài chính đến cộng đồng. Nội dung và hình thức thể hiện của Báo ngày càng cải tiến theo phong cách báo chí hiện đại, đem lại nhiều trải nghiệm cho độc giả.

Cán bộ, phóng viên TBTCVN tại chương trình văn nghệ "Khát vọng non sông" - một trong những sự kiện ý nghĩa được TBTCVN tổ chức. Ảnh: Đức Minh

Đưa chính sách gần hơn với cuộc sống

Việt Nam đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng doanh nghiệp, từng cá nhân đều nung nấu tinh thần kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Trong dòng chảy này, các thông tin về tài chính là rất cần thiết. Những thông tin hữu ích này đều có thể tìm thấy trên các ấn phẩm của Thời báo Tài chính Việt Nam.

Thời báo Tài chính Việt Nam được Bộ Tài chính giao trọng trách là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, giữ chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tài chính và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Thời báo Tài chính Việt Nam đã cho thấy là tờ báo kinh tế uy tín, có bản sắc riêng với nhiều bài viết chuyên biệt về kinh tế, tài chính… Thời gian gần đây, tờ báo đã gia tăng thêm mật độ bài viết có chất lượng về nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, tờ báo đã khai thác tốt, phân tích sâu thông qua các bài trả lời phỏng vấn các chuyên gia về chính sách, hoạt động kinh tế, tài chính, ngân hàng... Qua đó, doanh nghiệp, người dân hiểu rõ về chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như có được những dự báo tốt về thị trường tài chính tiền tệ.

Những kết quả hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam được bạn đọc đánh giá cao, đặc biệt, trong đó có đối tượng bạn đọc là các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, các lãnh đạo doanh nghiệp - là những bạn đọc có kiến thức chuyên môn cao. Đánh giá về chất lượng nội dung của Thời báo Tài chính Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Mùi - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia cho biết, tờ báo đã phản ánh đời sống kinh tế, tài chính đất nước một cách kịp thời, chính xác, phục vụ tốt cho công tác điều hành lĩnh vực tài chính quốc gia, phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả... Những thông tin về tài chính, tiền tệ trên Thời báo Tài chính Việt Nam được chuyển tải một cách sống động và tin cậy.

Kênh thông tin hữu ích, quan trọng về kinh tế

Trong dòng chảy chung của hệ thống báo chí, Thời báo Tài chính Việt Nam đã chứng tỏ vai trò là một một phần của hệ thống các ấn phẩm báo chí kinh tế quan trọng của đất nước. Ông Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập Báo Đầu tư cho biết, cùng với các cơ quan báo chí như Báo Đầu tư, Báo Công thương, Thời báo Ngân hàng…, Thời báo Tài chính Việt Nam đã cùng góp phần hình thành nên một “hệ sinh thái” các ấn phẩm báo chí kinh tế, truyền thông hiệu quả tới xã hội về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Tờ báo đã bắt nhịp với xu thế của báo chí hiện đại Thời báo Tài chính Việt Nam có những ưu thế riêng, phát huy được thế mạnh đó và là một trong không nhiều tờ báo kinh tế có đậm chất “kinh tế - tài chính” với nhiều chuyên mục, chuyên trang khá đặc sắc và quan trọng nhất là giữ vững được tôn chỉ, "đưa tiếng nói tài chính đến với mọi tầng lớp xã hội”. Tôi đánh giá cao việc TBTCVN bắt nhịp hiệu quả với chiến lược ưu tiên nội dung số thông qua việc đẩy mạnh đầu tư báo điện tử và tạo ra nhiều sản phẩm digital phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Những tờ báo này đã vượt ra khỏi phạm vi của một tờ báo “nội bộ” của một ngành, đã vượt lên tầm vóc ảnh hưởng rộng hơn, lớn hơn, với tư cách là những kênh thông tin quan trọng, hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Để có được vị thế như trên, Thời báo Tài chính Việt Nam đã không ngừng đổi mới, cải tiến để bắt nhịp với xu thế hiện đại. Với báo in, Thời báo Tài chính Việt Nam đã đẩy mạnh cơ cấu lại các chuyên mục nội dung ngày càng hiện đại và sinh động. Tờ báo đã thực hiện thêm các chuyên mục mới với nội dung dễ đọc, vấn đề thời sự như: “Pháp luật tài chính”, “Tư vấn chính sách”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Tài chính số”, “An ninh xuất nhập khẩu”... Trên báo in duy trì liên tục chuyên mục “Đối thoại” các số hàng tuần là các bài phỏng vấn chuyên sâu với chuyên gia, nhà quản lý về vấn đề kinh tế - tài chính thời sự. Hình thức trình bày báo in liên tục được cải tiến cho sinh động, hiện đại hơn, tạo điểm nhấn riêng qua sử dụng infographics, hộp dữ liệu...

Đặc biệt, báo in TBTCVN thường xuyên có các loạt bài, các chuyên đề với chủ đề rõ ràng, tính định hướng cao, bố cục chặt chẽ, bám sát các vấn đề thời sự trong hoạt động tài chính - ngân sách. Riêng trong năm 2023, trên báo in đã thực hiện khoảng 95 chuyên đề và nhiều loạt bài, tuyến bài với nội dung chuyên sâu, nội dung chất lượng. Ngoài ra, Thời báo Tài chính Việt Nam đã hoàn thành xây dựng quy trình xuất bản báo in tích hợp trên hệ thống CMS điện tử, đảm bảo xuất bản đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiện đại hóa một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của tòa soạn.

Bên cạnh đó, báo điện tử được vận hành ổn định, an toàn; duy trì tốt các phương thức theo phong cách báo chí hiện đại như: infographics, longfom, podcast, bản tin video... Báo điện tử xuất bản với số lượng trung bình khoảng 400 tin, bài/tuần (mỗi ngày khoảng 50 tin, bài). Các chuyên mục ổn định thường kỳ trên báo điện tử thực hiện phong phú, sinh động, tạo luồng thông tin chuyên sâu tốt như các chuyên mục: Kinh tế, Tài chính, Thuế - Hải quan; Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh doanh, Bất động sản, Pháp luật, Giá cả... Ngoài ra, báo điện tử liên tục xuất hiện các chủ đề mới nhằm tạo luồng thông tin có hệ thống, tạo sự chú ý từ bạn đọc, kịp thời lan tỏa thông tin thời sự và chuyên sâu về bức tranh toàn diện của nền kinh tế đất nước.