Tiếp tục tất toán khoản vay 120 tỷ đồng vốn vay cho Mirae Asset, Phát Đạt đặt kỳ vọng trong năm 2023

Được biết, trên thị trường bất động sản, Phát Đạt là chủ đầu tư của hàng loạt dự án. Ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Phát Đạt nổi tiếng với việc sở hữu chuỗi dự án mang thương hiệu The Everich; ngoài ra còn có dự án ở các tỉnh như: Astral City (Bình Dương), Nhơn Hội New City (Bình Định), Kỳ Co GateWay (Bình Định), Khu dân cư Bàu Cả (Quảng Ngãi), Serenity Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu)....