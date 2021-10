(TBTCO) - Đứng đầu Top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tháng vẫn thuộc về VinFast Fadil với 2.565 chiếc được bán ra. Đáng chú ý, Toyota Vios từ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tháng trước nay đã tụt xuống vị trí thứ 6.

Sức mua ôtô trong tháng 9 ở Việt Nam đã tăng trở lại sau quãng thời gian tụt giảm thê thảm. Đây là tín hiệu tích cực cho mùa mua sắm cuối năm.

Trong Top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tháng 9, đứng đầu VinFast-Fadil với 2.565 xe bán ra. Hyundai Accent đã vượt lên vị trí thứ 2 với 1.392 xe. Đáng chú ý, Toyota Vios từ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tháng trước nay đã tụt xuống vị trí thứ 6 với 692 chiếc bán ra. Đây là điều chưa từng xảy ra với mẫu xe sedan hạng B vốn có doanh số luôn đứng top đầu thị trường.

Theo thông tin từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2021, toàn thị trường có 13.537 xe được bán ra, tăng 52% so với tháng 8/2021 và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó có 8.347 xe du lịch, tăng 34%; 4.886 xe thương mại, tăng 108% và 304 xe chuyên dụng, giảm nhẹ 2% so với tháng trước.