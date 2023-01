TP. Hải Phòng: Nhiều khoản thu nội địa vượt dự toán năm 2022

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa năm 2022 trên địa bàn thành phố được 38.368 tỷ đồng, đạt 120,9% dự toán trung ương giao, bằng 104,7% so với cùng kỳ năm 2021.

13 khoản thu hoàn thành vượt dự toán

Đánh giá về nhiệm vụ thu ngân sách 2022, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, có 13/17 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán trung ương giao; 4 khoản thu không hoàn thành dự toán gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 98,6%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 85,4% do hụt thu 2.767 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty TNHH SX và KD Vinfast so với dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 65% do hụt thu 997,5 tỷ đồng do chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường; thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế đạt 88,8%.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng và đại diện lãnh đạo các đơn vị giải đáp chính sách thuế cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: CTV.

Trong đó, 11/13 đơn vị trực tiếp thu hoàn thành và vượt dự toán được giao; có 15/15 quận, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao, không bao gồm số thu từ tiền sử dụng đất và thuê đất các dự án của thành phố.

Công khai 1.506 doanh nghiệp nợ thuế Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng, cục thuế tập trung phân loại, rà soát nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, kéo dài, tổ chức làm việc với doanh nghiệp để đôn đốc, động viên, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nộp tiền nợ đọng kịp thời vào NSNN. Đã công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 1.506 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ 2.132 tỷ đồng. Trong năm 2022, đơn vị đã thu hồi 881,4 tỷ đồng tiền thuế nợ năm trước chuyển sang, đạt 102% chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao, bằng 105% so cùng kỳ. Tổng số nợ đọng tính đến thời điểm 31/12/2022 dự kiến là 1.580,8 tỷ đồng, bằng 4,5% tổng số thu NSNN.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh công tác quản lý thu, ông Trường cho hay, cục thuế nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra; triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu và chống thất thu thuế.

Cụ thể, thực hiện 2.066 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 105% về chỉ tiêu số lượng tăng 91 cuộc so với kế hoạch giao, tổng số tăng thu NSNN qua thanh tra kiểm tra là 657,506 tỷ đồng, đạt 196% về chỉ tiêu chất lượng (tăng thu so với kế hoạch giao là 322,506 tỷ đồng); giảm lỗ 939,284 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế 36,602 tỷ đồng...

Đồng thời, tăng cường chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đấu tranh với các hành vi kê khai thấp hơn giá giao dịch thực nhằm trốn thuế trong giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, đã triển khai chuyên đề kiểm tra về thuế đối với 36 phòng và văn phòng công chứng. Mặc dù tình trạng chuyển nhượng bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 trầm lắng không sôi động như năm 2021, song số thu từ chuyển nhượng bất động sản năm 2022 là 1.009 tỷ đồng; trong đó thu của các cá nhân chuyển nhượng là 642 tỷ đồng tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo ông Trường, năm 2022, Cục Thuế TP. Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, số giảm thu do thay đổi chính sách trong năm 2022 đối với TP. Hải Phòng ước tính trên 1.875 tỷ đồng, trong đó, thuế GTGT giảm là 382 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu giảm 1.290 tỷ đồng; lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước giảm 50% là 203 tỷ đồng. Gia hạn 2.262 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp.

Đồng thời, việc chuyển hướng chiến lược sản xuất sang dòng sản phẩm ô tô điện của Vinfast với mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường… đã tác động lớn giảm nguồn thu nộp vào ngân sách thành phố nhiều nghìn tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 được HĐND thành phố giao 42.500 tỷ đồng, dự toán trung ương giao 31.328 tỷ đồng, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng cho rằng, cần tiếp tục củng cố và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực thi nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023.

Công chức Cục Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, đặc biệt là tập trung tuyên truyền có hiệu quả các chính sách thuế trên địa bàn, đặc biệt là Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hỗ trợ NNT phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hóa đơn điện tử, chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, đẩy lùi tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Cùng với đó, cục thuế sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kê khai, hoàn thuế; công tác quản lý các nguồn thu từ đất, lĩnh vực hộ kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó tạo lập nguồn thu mới mang tính ổn định, bền vững.