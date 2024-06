"Trắng tay" vì dính bẫy trò chơi cá cược và dịch vụ lấy lại tiền

(TBTCO) - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có cảnh báo về các hình thức lừa đảo qua không gian mạng trong tuần qua (27/5 - 2/6/2024). Nổi lên là các chiêu trò chiếm đoạt tiền bằng hình thức trò chơi cá cược và dịch vụ lấy lại tiền.

Mất trắng hơn 14,7 tỷ đồng vì tham gia trò chơi cá cược trên mạng

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra theo trình báo của một người dân về việc bị lừa mất trắng hơn 14,7 tỷ đồng vì tham gia cá cược trên mạng internet.

Mất trắng hơn 14,7 tỷ đồng vì tham gia trờ chơi cá cược trên mạng. Ảnh minh hoạ

Vào ngày 28/5, bà Phạm Thị T. (47 tuổi, trú tại P.Cộng Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã trình báo đến Công an tỉnh Quảng Ninh về việc bị lừa đảo số tiền hơn 14,7 tỷ đồng qua hình thức "nạp tiền" chung vào tài khoản của một người quen biết trên mạng xã hội Facebook.

Theo nội dung trình báo, khoảng tháng 3, thông qua mạng xã hội Facebook, bà T. có quen biết một người đàn ông tự giới thiệu là Lê Hữu Nam (44 tuổi, trú tại Q.4, TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, ông Nam cho biết, bản thân là kỹ sư phần mềm trong miền Nam, đang được mời sang Singapore sửa chữa hệ thống, phần mềm casino và đã phát hiện ra lỗ hổng của trang web walkerhill-vip1.com(chuyên về các trò chơi có thưởng), có thể lợi dụng lỗ hổng này để kiếm tiền.

Đối tượng cũng lấy lý do đang ở nước ngoài nên không truy cập được vào tài khoản của mình nên nhờ bà T. đăng nhập giúp. Bà T. làm theo hướng dẫn và Nam còn chủ động chuyển khoản rồi nhờ bà T. nạp tiền giúp vào tài khoản "lenam1980". Sau đó, tài khoản của Nam tăng lên rất nhanh.

Một thời gian sau, Nam hướng dẫn bà T. tham gia các trò chơi trên trang web và kết quả luôn thắng tại những thời điểm mà người này chỉ dẫn. Khi thấy bà T. đã tin tưởng vào việc phát hiện lỗ hổng để có thể chơi thắng một cách dễ dàng, Nam bắt đầu rủ người phụ nữ nạp tiền chung vào tài khoản của Nam để cùng chơi rồi ăn chia số tiền thu được.

Tin tưởng người đàn ông quen biết qua mạng xã hội Facebook, bà Nguyễn Thị T. sau đó đã vay mượn tiền của người thân, bạn bè để chơi. Bà T. cũng thắng được số tiền lớn. Khi thấy bà T. ham vào trò chơi, Lê Hữu Nam nói lỗ hổng này chỉ vài hôm nữa là sẽ hết nên động viên bà T. dốc tiền nạp vào. Bà T. cũng cho rằng bản thân đã nạp vào tài khoản trò chơi của Nam hơn 14,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một thời gian sau thì bà T. thấy tài khoản Facebook Lê Hữu Nam đã bị xóa và cũng không liên lạc được với người này. Bà T. vào tận TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm người mang tên Lê Hữu Nam theo những thông tin mình có được nhưng không thành. Khi biết đã bị lừa, bà T. đến trình báo cơ quan công an.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội đặc biệt là của những đối tượng lạ. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không kết bạn làm quen với những đối tượng có dấu hiệu chào mời đầu tư hoặc giao dịch liên quan đến tài chính. Không đầu tư vào các website, app khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản. Không cung cấp thông tin cá nhân dưới mọi hình thức để tránh bị đánh cắp phục vụ cho những hành vi vi phạm pháp luật.

​Trường hợp nghi vấn hay phát hiện ra các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết và xử lý kịp thời.

Tin tưởng "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo" người phụ nữ bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của một phụ nữ hơn 50 tuổi ngụ ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 600 triệu đồng qua mạng xã hội.

Theo đơn trình báo, trước đó người phụ nữ này nhận tin nhắn qua Messenger của một người quen. Người này gọi điện trò chuyện, gọi đúng tên của bà và một số người thân trong gia đình nên bà tin tưởng, chuyển cho người gọi điện số tiền 6 triệu đồng. Sau đó, người phụ nữ này phát hiện tài khoản Facebook của mình đã bị đối tượng xấu chiếm đoạt và người vay tiền không phải là người quen mà đó là chiêu trò lừa đảo của tội phạm.

Ngay sau đó, khi lên Facebook, nạn nhân thấy có trang Fanpage mạo danh Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đăng bài cảnh báo cùng với lời giới thiệu “hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo”.

Tin tưởng "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo" người phụ nữ bị lừa hơn nửa tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Do tin rằng trang này là chính thống, nạn nhân đã nhắn tin, trình bày với mong muốn lấy lại được tiền đã mất. Sau khi tạo một tài khoản theo đường link được gửi và thực hiện các thao tác do "cán bộ cục an ninh" hướng dẫn, người phụ nữ này thấy tài khoản của mình báo nhận được 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, bên kia, "cán bộ cục an ninh" khẳng định số tiền đã về tài khoản nhưng do vướng thủ tục tất toán, đề nghị bà nộp một khoản tiền "bảo đảm" để rút về. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại.

Người phụ nữ này sau đó đã làm theo hướng dẫn và đã chuyển khoản nộp 600 triệu đồng cho "cán bộ cục an ninh". Nạn nhân đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Để ngăn chặn tình trạng trên tiếp tục tái diễn, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng và sử dụng những dịch vụ trên mạng xã hội. Không thực hiện giao dịch hay chuyển tiền khi chưa xác minh được rõ danh tính của đối tượng, đặc biệt là những dịch vụ “lấy lại tiền bị lừa đảo”.