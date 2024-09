(TBTCO) - Sáng 12/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.212 – tăng 18 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,72 điểm, tăng 0,09% so với giao dịch ngày 11/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay, 12/9/2024: Đồng USD biến động trái chiều sau báo cáo lạm phát Mỹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.372 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.372 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.372 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.355 - 24.725 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 105 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.353 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.355 VND 24.725 VND Vietinbank 24.375 VND 24.715 VND BIDV 24.375 VND 24.715 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 25.344 VND – 28.012 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.432 VND 27.883 VND Vietinbank 26.660 VND 27.860 VND BIDV 26.641 VND 27.852 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 162 VND – 179 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168,57 VND 178,42 VND Vietinbank 169,67 VND 177,42 VND BIDV 170 VND 177,61 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.096 -25.238 VND, giảm 82 VND ở chiều mua và 62 VND chiều bán so với ngày 11/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,72 điểm – tăng 0,09%

Tỷ giá USD hôm nay nhìn chung biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầy biến động sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng vào tháng 8, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản vào tuần tới.

Đồng bạc xanh đã ghi nhận mức tăng so với đồng Franc Thụy Sĩ, Bảng Anh và Yên Nhật, nhưng lại giảm so với đồng EUR.

Trong phiên giao dịch chiều qua, đồng USD tăng 0,54% so với đồng Franc Thụy Sĩ ở mức 0,85155 Franc, sau khi đạt mức cao nhất trong 3 tuần là 0,8544 sau báo cáo lạm phát.

Đồng Bảng Anh giảm 0,27% so với đồng USD xuống còn 1,3044 USD. Đồng Bảng Anh cũng bị kéo xuống trước đó do dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ trì trệ vào tháng 7. Tuy nhiên, báo cáo này không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh sẽ hạ lãi suất vào tuần tới.

Đồng USD đạt mức cao nhất trong ngày là 142,55 Yên sau số liệu CPI, trước khi giảm 0,16% xuống còn 142,23. Đồng Yên đã được thúc đẩy thêm trước đó, khi thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Junko Nakagawa nhấn mạnh lại rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu tình hình kinh tế và lạm phát không đạt như kỳ vọng.

Đồng USD trước đó trong phiên giao dịch châu Á đã giảm xuống còn 140,71 Yên, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12./.