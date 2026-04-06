Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI

Báo cáo về kết quả cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.440 đại biểu HĐND cấp xã cho thấy, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% - cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận cao trong xã hội.

"Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, là tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới" - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, đến ngày 25/3/2026, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh.

Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV nêu rõ.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc 2 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi xin ý kiến bằng văn bản và biểu quyết bằng phiếu, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 27/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI./.