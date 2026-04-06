Thời sự

Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI

Hoàng Yến

[email protected]
12:40 | 06/04/2026
(TBTCO) - Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI
aa

Báo cáo về kết quả cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.440 đại biểu HĐND cấp xã cho thấy, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% - cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận cao trong xã hội.

"Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, là tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới" - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, đến ngày 25/3/2026, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh.

Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV nêu rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV Nguyễn Hữu Đông trình bày báo cáo.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc 2 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi xin ý kiến bằng văn bản và biểu quyết bằng phiếu, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 27/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI./.

Từ khóa:
đại biểu quốc hội Xác nhận tư cách hội đồng bầu cử

Bài liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Dành cho bạn

Đọc thêm

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

(TBTCO) - Chiều 6/4, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
(TBTCO) - Sáng 6/4, với 491/491 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.
Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Tài chính - Đầu tư xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(TBTCO) - Khẳng định nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã bắt đầu với trọng trách vô cùng lớn lao, Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng mỗi vị đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, thực sự gần dân, hiểu dân, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết trong mọi quyết định.
(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI cần có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới; đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống".
(TBTCO) - Sáng ngày 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước phiên khai mạc, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

