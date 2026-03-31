Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; đề xuất các kiến nghị để phục vụ tốt hơn cho các cuộc bầu cử lần sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Hội nghị này, đại diện của Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử, làm rõ nguyên nhân thành công, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ quan tổ chức hữu quan, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đó sẽ là những đánh giá, định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bầu cử và hoạt động của Quốc hội, HĐND trong thời gian tới.

Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin và quyết tâm cao, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân; công tác lãnh đạo, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trong bối cảnh tổ chức bầu cử sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô rộng, dân số lớn, công tác chuẩn bị đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự chủ động, đồng bộ của các cấp, các ngành, các khâu đã được triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID đã nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả quản lý trong toàn bộ quy trình bầu cử.

Đánh giá chung về kết quả cuộc bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.

Về kiến nghị, đề xuất, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiến nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo hướng bổ sung nghĩa vụ của cử tri; hoàn thiện quy định về cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử; làm rõ thẩm quyền, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện quy định về danh sách cử tri, bỏ phiếu nơi khác, thời gian ứng cử, hiệp thương, công bố danh sách; nghiên cứu điều chỉnh thời gian bỏ phiếu, kiểm phiếu linh hoạt.

Đối với Chính phủ, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thống nhất, ổn định; chuẩn hóa biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng; điều chỉnh mốc thời gian, chế độ báo cáo phù hợp; nghiên cứu phân cấp hợp lý thẩm quyền trong tổ chức bầu cử; hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp thực tiễn; tăng cường, cụ thể hóa vai trò giám sát sau bầu cử, nâng cao trách nhiệm đại biểu dân cử.