Chủ tịch Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

11:50 | 06/04/2026
(TBTCO) - Sáng 6/4, với 491/491 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.
Tại phiên họp này, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe dự thảo, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI với 491/491 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. “Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các vị lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước. “Tôi xin trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam tự tin vững bước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

"Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thật sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch Quốc hội nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng lập pháp, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Đức Thanh

Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; rất mong cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

