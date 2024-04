4 nhà đầu tư Nhật Bản chính thức “đổ tiền” vào Khu đô thị Một Thế Giới

(TBTCO) - Ngoài 3 nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Sumitomo Forestry; Kumagai Gumi; Công ty phát triển đô thị NTT tham gia đầu tư với tổng 49% cổ phần vào dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), AEON Việt Nam cũng công bố sẽ đầu tư một trung tâm thương mại quy mô lớn tại đây.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Một Thế Giới Ngày 17/4, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và cơ quan chức năng đã chứng kiến công bố chấp thuận chủ trương đầu tư và hợp tác của các nhà đầu tư Nhật Bản vào khu đô thị Một Thế Giới - The One World. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án. Còn ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh nhận định, dự án có sự tham gia của 4 nhà đầu tư lớn của Nhật Bản với các thế mạnh về xây dựng, công nghệ, bán lẻ..., đồng thời, tin tưởng sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sẽ góp phần cho sự phát triển bền vững. Chia sẻ về các đối tác Nhật Bản tại dự án Một Thế Giới, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kim Oanh Group cho rằng, sự tham gia của tập đoàn Sumitomo Forestry và tập đoàn Kumagai Gumi đảm bảo sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng trong lĩnh vực bất động sản và quản lý môi trường. Công ty Phát triển đô thị NTT mang đến ứng dụng công nghệ hàng đầu, nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm tiện ích cao cấp cho cư dân. Bên cạnh đó, Công ty AEON Việt Nam cam kết sẽ cung cấp trải nghiệm mua sắm, giải trí tốt nhất cho cư dân khu đô thị cũng như khu vực lân cận. Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị Một Thế Giới hơn 1 tỷ USD, bao gồm giá trị xây dựng và giá trị đất. Có 3 đối tác Nhật Bản (Tập đoàn Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và Công ty phát triển đô thị NTT) tham gia đầu tư dự án với tổng 49% cổ phần. Phía đối tác Việt Nam (Công ty địa ốc Kim Oanh) chiếm 51% cổ phần. Ngoài ra, đại diện AEON Việt Nam cũng công bố sẽ đầu tư một trung tâm thương mại quy mô lớn trong khu đô thị Một Thế Giới. Đây sẽ là dự án thứ ba của AEON tại tỉnh Bình Dương. Khu đô thị Một Thế Giới có diện tích khoảng 50ha, là một trong những dự án sở hữu đất sạch quy mô lớn tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi có dự án vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đi qua. Dự án này có tên gọi cũ là khu dân cư Hòa Lân, từng được Ngân hàng Agribank bán đấu giá, Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh trúng đấu giá từ năm 2017. Doanh nghiệp trúng đấu giá đã trả tổng cộng 1.500 tỷ đồng (bao gồm tiền trúng đấu giá và tiền lãi), nhưng dự án sau đó bị tranh chấp.

Kỳ Phương