Bình Dương: Làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 253 doanh nghiệp trong dịp nghỉ lễ

(TBTCO) - Với tinh thần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Cục Hải quan Bình Dương bố trí cán bộ, công chức túc trực đảm bảo thông quan hàng hóa cho 253 doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 72 triệu USD.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN sáng 4/5, đại diện Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong 5 ngày nghỉ (từ 29/4 đến 3/5), đơn vị đã bố trí nhân lực tại các chi cục, các điểm làm thủ tục, giải quyết thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp kịp thời, đảm bảo an toàn, nhanh chóng nhất có thể; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

Bình Dương: Tạo thuận lợi thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp trong dịp 30/4 - 1/5. Ảnh: Phi Vũ

Cụ thể, đơn vị đã làm thủ tục cho 1.956 tờ khai của 253 doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 72 triệu USD.

Các mặt hàng được làm thủ tục thông quan chủ yếu là may mặc, thép, đồ gỗ nội thất, nguyên phụ liệu may mặc, đế giày, giấy, phụ tùng máy, bo mạch điện tử, trục truyền động, túi khí xe hơi, thuốc nhuộm, hàng điện tử gia dụng, gậy golf, giầy da, may mặc, linh kiện điện tử gia dụng, nguyên liệu phục vụ sản xuất dây điện..…

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong ngày 4/5 (ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ), đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức bắt tay vào công việc ngay nhằm đạt mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng thu ngân sách./.