Theo Hội đồng Vàng thế giới, nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu quý I/2024 tại Việt Nam tăng 12%, với tổng nhu cầu tiêu dùng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong quý kể từ năm 2015. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư trong nước bị thu hút bởi diễn biến tăng vọt của giá vàng, đặc biệt khi đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao – được dự báo ​​sẽ thúc đẩy lạm phát - và đồng nội tệ mất giá so với đồng USD. Mức chênh lệch giá đối với vàng miếng đã đạt mức kỷ lục là 650 USD/ounce. Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ đã nới lỏng các hạn chế về nguồn cung, đồng thời Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch tiếp tục tổ chức đấu thầu bán vàng miếng ra thị trường.