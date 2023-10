Chứng khoán hôm nay (23/10): Điểm số giảm trở lại, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/10) quay lại xu hướng giảm điểm khá mạnh sau phiên hồi cuối tuần trước. Áp lực từ bên bán thắng thế hoàn toàn khiến chỉ số VN-Index giao dịch toàn thời gian trong sắc đỏ. Lực hồi xuất hiện cuối phiên nhưng cầu mua yếu khiến chỉ số không thể đảo ngược chiều.

VN-Index giảm điểm trở lại

Thị trường chứng khoán hôm nay đóng cửa giảm điểm trở lại. Mức giảm là khá lớn khi chỉ số VN-Index chịu sức ép lấn át từ bên bán. Lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và tăng dần khiến chỉ số có lực giảm khá sâu. Lực cầu bắt đáy có xuất hiện nhưng rất mỏng và chỉ đủ sức giúp chỉ số thu hẹp đà giảm khi đóng cửa.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm khá mạnh với -14,5 điểm, dừng lại ở mức 1.093,53 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Thống kê trên HOSE, hôm nay chỉ có 91 mã tăng, 64 mã tham chiếu, trong khi có tới 398 mã giảm.

Về nhóm ngành cũng vậy, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bán lẻ và hóa chất là 2 ngành có mức giảm mạnh nhất; ở chiều ngược lại, truyền thông là nhóm ngành duy nhất tăng trong phiên giao dịch hôm nay.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 23/10/2023.

Các mã cổ phiếu tác động gây áp lực lên chỉ số gồm: VHM (+2,23), CTG (+0,97), HPG (+0,95), MSN (+0,94), GAS (+0,74)… Ngược lại, các mã hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: PGV (-0,11), SSB (-0,09), GMD (-0,07), PGI (-0,05), IMP (-0,03)…

Chỉ số VN30 cũng trong diễn biến tương tự. Theo đó, chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm -16,84 điểm, dừng lại ở mức 1.106,85 điểm. Rổ VN30 sắc đỏ cũng chiếm ưu thế khi có tới 27 mã giảm, trong khi chỉ có 1 mã đứng giá và 2 mã tăng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng chịu áp lực bán và đóng cửa ở giá đỏ. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -2,19 điểm, đóng cửa tại 226,26 điểm; chỉ số UPCoM-Index cũng đóng cửa giảm -0,35 điểm, còn 85,27 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phiên đầu tuần giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 12.124 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 10.110 tỷ đồng, giảm -18,42% so với phiên trước.

Khối ngoại hôm nay mua ròng trên HOSE nhưng bán ròng trên HNX. Tuy nhiên, nếu không tính giao dịch mua thỏa thuận hơn 1.000 tỷ đồng tại VHM, khối ngoại bán ròng khá mạnh. Cụ thể, tính trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng nhẹ +85 tỷ đồng, trong đó, lực mua chủ yếu tập trung vào các mã gồm: VHM (1.046,14 tỷ đồng), KBC (26,41 tỷ đồng), FPT (21,24 tỷ đồng)… Khối ngoại cũng bán ròng trên sàn HNX với giá trị -0,56 tỷ đồng.

Bên mua đang nhường bên bán?

Xu hướng tăng mạnh cuối phiên chiều tuần trước đã nhanh chóng bị dập bỏ. Chỉ số VN-Index mở cửa giảm ngay từ đầu phiên và lực giảm cứ tăng dần trước sức ép từ bên bán. Chỉ số VN-Index giằng co quanh mốc 1.085 – 1.095 điểm trước khi đóng cửa ở mức không phải thấp nhất trong phiên.

Thực ra, phiên hôm nay, lực cầu bắt đáy có xuất hiện, nhưng bên mua giao dịch “hờ hững” khiến tiền mua rất mỏng. Vì thế, chỉ số VN-Index có thu hẹp nhưng mức thay đổi không nhiều. Chỉ số VN-Index đóng cửa để mất mốc 1.100 điểm.

Lực bán trên diện rộng khiến chỉ số VN-Index quay lại giảm khá mạnh. Ảnh: Minh họa.

Thanh khoản thị trường hôm nay giảm mạnh và ở mức rất thấp. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE hôm nay chỉ còn hơn 10.000 tỷ đồng là con số đáng để tâm. Mặc dù vậy, nhìn kỹ vào thanh khoản, tiền giảm phần nhiều là do cung – cầu đều không lớn. Áp lực bán thắng thế hoàn toàn nhưng phần nhiều là do bên mua dường như đang nhường bên bán. Giá giảm hôm nay có thể là do bên mua không đối ứng.

Biên độ biến động của VN-Index phiên này thực tế không quá lớn, chỉ khoảng hơn 20 điểm. Như vậy, bên bán không quá mạnh khiến chỉ số giảm sâu. Nhiều khả năng bên mua vẫn chờ đợi giá giảm thêm hoặc chờ chỉ số test vùng đáy rõ ràng hơn.

Về mặt kỹ thuật, thị trường chứng khoán đang giằng co trong khu vực 1.085 – 1.105 điểm với biên độ rộng. Trong những phiên tới, VN-Index cần có những phiên tích lũy chặt chẽ hơn để hình thành đáy ngắn hạn. Lực mua lúc đó cũng mới kỳ vọng quay lại./.