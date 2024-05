(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ, tính đến thời điểm hiện tại tăng cao nhất trong 2 năm qua và đã chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm sau Tết. Giá thịt heo lặng sóng tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền. Ghi nhận cho thấy, giá ba rọi heo giữ mức 146.000 đồng/kg, thấp hơn so với sườn non heo.