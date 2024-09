Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Đông Bắc: Đảm bảo an toàn hàng dự trữ trong cơn bão số 3

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Đông Bắc cho biết, sau cơn bão số 3, toàn bộ con người và hàng hóa Dự trữ quốc gia (DTQG) vẫn an toàn. Tuy nhiên do bão quá mạnh đã làm hư hỏng một số hạng mục công trình nhà làm việc, kho dự trữ.

Thực hiện công điện số 03/CĐ-TCDT ngày 04/9/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 03, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã có văn bản số 388/CDTĐB-KH&QLHDT ngày 04/9/2024 gửi các đơn vị thuộc Cục để tổ chức triển khai các phương án đã đề ra để ứng phó với cơn bão số 03.

Nhờ có sự chuẩn bị các phương án phòng, chống bão, Cục DTNN Khu vực Đông Bắc đã đảm bảo an toàn cho các kho hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: Đăng Trung

Bắt đầu từ sáng ngày 07/9/2024 bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 14 có lúc giật cấp 17. Đơn vị đã chuẩn bị lực lượng thường trực 24/24h và các trang thiết bị phục vụ phòng chống bão. Sau cơn bão, toàn bộ con người và hàng hóa DTQG vẫn an toàn. Tuy nhiên do bão quá mạnh đã làm hư hỏng một số hạng mục công trình nhà làm việc, kho dự trữ. Cụ thể:

Tại Chi cục DTNN Vĩnh Tiên, Chi cục DTNN Hải An, Chi cục DTNN Kiến An, Chi cục DTNN Quảng Ninh, Chi cục DTNN Thủy Nguyên toàn bộ hàng hóa dự trữ quốc gia đều an toàn.

Tuy nhiên, nhiều điểm kho dự trữ tại các chi cục bị sập trần và mái nhà văn phòng, đổ tường bao. Tại Chi cục DTNN Hải An, Kiến An mưa to kèm gió lớn làm toàn bộ điểm kho ngập sâu trong nước kéo dài có lúc lên sát mép cửa kho. Hiện tại toàn bộ hệ thống điện trong kho K2 và K3 (Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An) không hoạt động.

Tại Văn phòng Cục, toàn bộ cây to xung quanh khuôn viên bị gió to làm bật gốc và gãy đổ, đổ tường bao quanh. Hệ thống đèn chiếu sáng, đá ốp xung quanh văn phòng bị hỏng, rơi, vỡ hoàn toàn. Mái hiên các sảnh nhà văn phòng và nhà công vụ bị tốc. Hệ thống cửa sảnh chính và hành lang vỡ kính và tung khỏi tường. Một số phòng làm việc bị nước tràn vào làm hỏng máy tính và bàn, ghế làm việc.