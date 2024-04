Đầu quý II/2024, các hãng ôtô dồn dập giảm giá xe nhằm kích cầu thị trường

(TBTCO) - Ngay từ đầu quý II/2024, các hãng xe Toyota, Honda, Mitsubishi, Kia, Hyundai... đồng loạt tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Ngay từ đầu tháng 4/2024, các hãng xe dồn dập tung khuyến mãi, giảm giá sản phẩm nhằm kích cầu tiêu dùng.

Thị trường ôtô đã trải qua quý đầu năm khó khăn khi doanh số lao dốc kỷ lục. Các đơn vị kinh doanh cho biết nguyên nhân của sự sụt giảm này đến việc người dân tập trung mua xe từ cuối 2023 để “chạy” ưu đãi lệ phí trước bạ; nhu cầu mua sắm ô tô từ phía người tiêu dùng vẫn còn yếu do tình hình kinh tế chưa thật sự ổn định…

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều kỳ vọng việc kinh doanh sẽ khởi sắc trong giai đoạn tới đây. Trong khi chờ đợi các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, nhiều nhà phân phối và các đại lý xe liên tục đưa ra nhiều giải pháp giảm giá, kích cầu để thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Ngay từ những ngày đầu của tháng 4/2024, Honda Việt Nam (HVN) tung nhiều chương trình khuyến mãi khủng đối với loạt xe của mình. Cụ thể, hãng giảm giá mẫu Accord 220 triệu đồng, tiền mặt, kéo giá xe từ 1,3 tỷ đồng còn 1,1 tỷ đồng. Đây là mức giảm sâu nhất đối với mẫu sedan hạng D này từ trước đến nay.

Bên cạnh Accord, người tiêu dùng mua các mẫu xe Honda CR-V bản G, L và City sản xuất năm 2023 (VIN2023); Honda HR-V và Civic sẽ được hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ quy đổi giảm từ 35-139 triệu đồng kèm theo quà tặng tiền mặt, gói bảo hiểm vật chất cùng các quà tặng phụ kiện.

Đối với các mẫu xe Honda HR-V, Civic và Accord, khách hàng khi mua xe sẽ nhận mức giảm giá tương đương 50-100% lệ phí trước bạ. Riêng mẫu sedan Honda Accord, khách mua xe sẽ nhận khoản hỗ trợ tiền mặt 220 triệu đồng bên cạnh các khuyến mại từ hệ thống đại lý.

Tuy nhiên, để được hưởng những ưu đãi kể trên, điều kiện bắt buộc là khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ nay đến hết ngày 30/4/2024.

Honda Accord giảm kỷ lục 220 triệu đồng.

Tương tự, hãng xe đồng hương Mitsubishi tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách mua hầu hết các dòng xe của hãng. Mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi là Xpander được tặng 50% lệ phí trước bạ cho 2 phiên bản MT và AT với số VIN 2023. Khoản hỗ trợ này quy đổi ra tiền mặt tương đương 28 triệu và 29,9 triệu đồng. Mẫu Outlander phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium VIN 2023 giảm 50% trước bạ tương ứng 42 triệu đến 47,5 triệu đồng; Pajero Sport 2 bản 4x4 AT và 4x2 AT giảm lần lượt 56,5 triệu và 68,5 triệu đồng...

Cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng doanh số, trong tháng này, Kia Việt Nam đã tung ra chương trình ưu đãi để cải thiện sức mua trên thị trường. Đáng chú ý, mẫu xe Kia K3 được nhà phân phối ưu ái khi tiến hành giảm giá bán ở hầu hết các phiên bản. Cụ thể, K3 phiên bản 1.6 Luxury giảm giá 21 triệu đồng, đưa giá bán của xe từ 585 xuống còn 564 triệu đồng; bản 1.6 Premium giảm 20 triệu đồng từ 619 còn 599 triệu đồng; hai phiên bản 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT giảm lần lượt 5 và 10 triệu đồng còn 639 và 734 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mẫu xe Kia Sportage phiên bản 2.0G Premium giảm 23 triệu đồng, đưa giá bán của xe xuống còn 829 triệu đồng. Mẫu MPV Carnival được nhà phân phối bổ sung thêm phiên bản Carnival 2.2D Luxury 7 chỗ có giá bán thấp hơn 10 triệu đồng so với bản 8 chỗ hiện có. Theo đó, giá bán của Kia Carnival 2.2D Luxury 7 chỗ là 1,169 tỷ đồng.

Một loạt mẫu xe thuộc phân khúc gầm cao được giới yêu 'bốn bánh' quan tâm như Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Hyundai Stargazer... đang lên kế hoạch ra mắt thị trường ngay trong tháng 4/2024.

Không quảng cáo rầm rộ nhưng mẫu nhà phân phối xe Hyundai Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam (TC Group) cũng tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ cho mẫu SUV “hot” Hyundai Tucson. Theo đó, mức giá của các phiên bản Tucson kể từ ngày 1/4/2024 giảm xuống 30-50 triệu đồng so với trước đó.

Cụ thể, phiên bản Tucson 2.0 máy dầu đặc biệt được giảm 50 triệu đồng, đưa giá bán của xe xuống còn 909 triệu đồng; phiên bản Tucson 2.0 máy xăng đặc biệt và Tucson 1.6T Turbo đều được giảm 40 triệu đồng. Tiếp đó, phiên bản Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn giảm ít nhất 30 triệu đồng xuống còn 769 triệu đồng.

Cũng trong thời gian từ ngày 1/4-30/4, Ford đem đến tin vui cho những ai quan tâm đến mẫu xe Territory khi triển khai giá bán lẻ mới khuyến nghị cho 3 phiên bản: Titanium X 1.5 AT giảm 25 triệu đồng, Titanium 1.5 AT giảm 20 triệu đồng và Trend 1.5 AT giảm 23 triệu đồng. Ngoài ra, hãng cũng tặng thời gian bảo hành lên đến 5 năm cho khách hàng và gói bảo dưỡng định kì trọn gói bao gồm miễn phí thay dầu định kì trong 2 năm đầu.

Cùng với nỗ lực kích cầu từ các đơn vị sản xuất, giới chuyên gia trong ngành nhận định thị trường ôtô sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh trở lại kể từ nửa cuối năm 2024 nếu như có những “cú hích” phù hợp, đó là tăng trưởng GDP đạt 6,5%, lãi suất cho vay giảm và thị trường bất động sản ấm dần lên…

Đánh giá từ Trung tâm phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho biết thị trường ôtô Việt Nam sẽ khó khăn trong nửa đầu năm 2024 do nhu cầu tiêu dùng vẫn còn yếu và người mua có tâm lý chờ đợi các mẫu xe mới.

Tuy nhiên, thị trường sẽ thấy sự phục hồi cả về số lượng và giá trị nhờ sự phục hồi kinh tế vào nửa cuối năm, các mẫu xe mới ra mắt, tình trạng thiếu chip cho xe được giải quyết, cũng như lãi suất cho vay ở mức hấp dẫn hơn so với 2023. SSI dự báo mức tăng trưởng doanh số ôtô trong năm 2024 khoảng 9% so với năm 2023./.