Giá xe ô tô Hyundai tháng 4/2025 giảm sốc lên tới 75 triệu đồng

Tháng 4/2025, đại lý Hyundai ở Việt Nam tiếp tục thực hiện chiến lược ưu đãi lớn, giảm giá mạnh cho các mẫu xe sản xuất năm 2024. Chương trình giảm giá lên đến 75 triệu đồng này không chỉ tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu xe chất lượng với giá hợp lý mà còn giúp Hyundai giải phóng hàng tồn kho.

Hyundai Elantra là một trong những mẫu xe có mức giảm cao nhất lên tới 75 triệu đồng. Ảnh tư liệu

Theo đó, 6 dòng xe sản xuất năm 2024, bao gồm: Grand i10 Sedan, Accent, Elantra, Custin, Stargazer X và Santa Fe được nằm trong chương trình khuyến mại, có mức giảm cao nhất lên tới 75 triệu đồng, tạo cơ hội hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc ô tô mới.

Điển hình trong chương trình ưu đãi lần này là Hyundai Accent, với tất cả các phiên bản 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp đều được khuyến mãi. Grand i10 Sedan bản 1.2 MT Tiêu chuẩn cũng được hưởng ưu đãi hấp dẫn, cùng với đó là các mẫu Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn và Custin 2.0T Cao cấp.

Chương trình giảm giá này chỉ áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 4/2025, khiến cho đây trở thành thời điểm lý tưởng để sở hữu những chiếc xe Hyundai chất lượng với mức giá cực kỳ hấp dẫn.

Dưới đây là bảng giá xe ô tô Hyundai Việt Nam tháng 4/2025 chi tiết nhất. Khách hàng liên hệ đại lý phân phối để được tư vấn ưu đãi cụ thể.