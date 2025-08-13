VPI dự báo giá xăng dầu giảm trong kỳ điều hành ngày mai 14/8

(TBTCO) - Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 14/8, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm từ 2 - 4% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu bán lẻ ngày mai có thể giảm từ 2 - 4% so với kỳ điều hành trước đó. Ảnh tư liệu

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 451 đồng (2,3%) về mức 19.149 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 403 đồng (2%) về mức 19.667 đồng/lít.

Mô hình của VPI cũng dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ cùng chung xu hướng giảm, cụ thể dầu diesel có thể giảm 4% về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 3,9% về mức 17.929 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 2,3% về mức 15.280 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu./.