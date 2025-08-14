Ngày 14/8: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều giảm, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (14/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều giảm, lúa tươi chững giá. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 giảm 150 đồng/kg….

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay giảm 150 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động từ 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động từ 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động từ 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động từ 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động từ 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa cuối vụ và giao dịch mua mới ít, giá tương đối ổn định. Tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ), giao dịch mua mới chậm, thương lái mua lựa đồng, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, giao dịch mua bán lúa Thu Đông tiếp tục chậm, đa số chờ quan sát, giá tương đối ổn định.

Tại Tây Ninh (Long An cũ), lúa Hè Thu chưa cọc còn ít, giao dịch mua bán lai rai, giá vững. Tại Đồng Tháp, nguồn còn ít, thương lái ngưng mua nhiều, giá ít biến động.Tại An Giang, lúa cuối đồng, giao dịch mới vắng, giá vững.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn./.