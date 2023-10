Dược phẩm Bến Tre tiếp tục gia tăng nợ vay ngân hàng

Lý do giảm lợi nhuận Công ty cho biết, nguyên nhân dẫn đến giảm lợi nhuận quý II/2023 là do thực hiện thay đổi phương pháp ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha từ phương pháp vốn chủ sở hữu thành phương pháp giá gốc. Công ty đã thoái một phần vốn đầu tư vào Codupha trong quý II/2023 dẫn đến Codupha không còn là công ty liên kết kể từ 30/6/2023. Ngoài ra, một lý do nữa làm giảm lợi nhuận là do trong quý II/2023, công ty không có khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả trước thời hạn 50 năm như trong quý II/2022.