Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

10:03 | 07/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu ngày 7/10 trên thị trường thế giới ít biến động khi nguồn cung từ Trung Đông phục hồi. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 89,99 USD/thùng, tăng 0,61%.
aa

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết phiên này ở mức 89,44 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (7/10), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 89,99 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới ít biến động khi thị trường cân nhắc sự phục hồi của dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động
Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động. Ảnh: TL.

Giám đốc điều hành Vitol - một trong những tập đoàn kinh doanh dầu khí lớn trên thế giới cho hay, khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu đã được vận chuyển khỏi Trung Đông mỗi ngày bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Trong khi đó, theo Reuters, dòng chảy dầu từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran, trong tháng 9 đã tăng lên hơn 81% so với mức trước chiến tranh.

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ngày 6/10 cho biết lượng dầu vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này đạt 5,8 triệu thùng, dù tuyến đường ống này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước.

Lượng dầu được vận chuyển với quy mô lớn được đánh giá có thể phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường dầu mỏ.

Bên cạnh đó, nguồn cung dự kiến tiếp tục được bổ sung cũng phần nào gây sức ép lên giá dầu. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu.

Các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) xác nhận cơ sở hạ tầng của sân bay quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz tại Jazan và sân bay quốc tế Najran đã hứng chịu các cuộc tấn công vào tối 5/10, khiến 3 người bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (8/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 1/10 như sau: giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít; giá bán xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít. Giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg./.

Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu thế giới ngày 7/10 giá dầu brent giá dầu wti nguồn cung dầu Trung Đông dòng dầu thô xuất khẩu Trung Đông kế hoạch xả kho dự trữ G7 tình hình địa chính trị Saudi Arabia giá bán lẻ xăng E5RON92 đường ống dẫn dầu Đông Tây Saudi Arabia

Bài liên quan

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Dành cho bạn

Áp lực giải ngân đầu tư công trong chặng nước rút

Áp lực giải ngân đầu tư công trong chặng nước rút

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Những “thước đo” mới soi rõ sức bền ngân hàng

Những “thước đo” mới soi rõ sức bền ngân hàng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Đọc thêm

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

(TBTCO) - Trong buổi họp báo trực tuyến công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ngày 6/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 lên thêm 1,1 điểm phần trăm - mức tăng cao nhất trong số các nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

(TBTCO) - Sáng 6/10, Hà Nội kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, hướng tới hỗ trợ thương nhân, chủ thể OCOP, làng nghề nâng cao năng lực số, quảng bá sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường.
Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/10) có khoảng giá khá hẹp giữa 3 miền. Mức cao nhất 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương, trong khi thấp nhất là 53.000 đồng/kg.
Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/10) cùng quay đầu giảm. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 827.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 854.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,54% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/10) tương đối ổn định. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.
Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

(TBTCO) - Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kiểm soát hàng giả vì thế phải chuyển từ “bắt” tài khoản bán hàng sang truy được kho, nguồn cung và dòng hàng.
Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Giá cao su tại sàn SGX hôm nay (6/10) tăng, với mức tăng cao nhất 1,29%. Tại Nhật Bản, sàn TOCOM ghi nhận hợp đồng tháng 11 đi ngang, trong khi kỳ hạn tháng 10/2026 giảm 0,63%. Sàn SHFE nghỉ lễ, chưa có cập nhật giao dịch mới.
Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Giá lúa gạo hôm nay (6/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung đi ngang khi nguồn hàng về ít, nhu cầu thu mua yếu và giao dịch tại nhiều địa phương khá trầm lắng. Duy nhất gạo thơm Jasmine giảm 500 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà từng hồ sơ để làm sạch mã số thuế

Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà từng hồ sơ để làm sạch mã số thuế

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (7/10): Tỷ giá trung tâm đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/10): Tỷ giá trung tâm đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 9 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 9 tháng năm 2026

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay