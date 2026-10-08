Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

So với số liệu đến hết ngày 24/9 là 567.776,1 tỷ đồng, giải ngân trong tuần từ ngày 24/9 - 1/10 tăng thêm 76.237,4 tỷ đồng.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, dự kiến tiết kiệm để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 1/10 đạt 64,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (991.931,6 tỷ đồng).

Xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Hà Minh

Về kết quả giải ngân, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn gồm Bộ Quốc phòng (34.300 tỷ đồng), Bộ Công an (32.300 tỷ đồng), Bộ Xây dựng (18.600 tỷ đồng); Hà Nội (115.700 tỷ đồng), TP. Hồ Chí Minh (104.200 tỷ đồng), Hải Phòng (30.900 tỷ đồng), Hưng Yên (26.300 tỷ đồng) và Tây Ninh (22.600 tỷ đồng).

Tuy nhiên, vẫn còn tới 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Trong đó, 8 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân. Bộ Xây dựng đạt 15,3%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 12,8%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 12,4%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 12%; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 10,5%; Đài Truyền hình Việt Nam đạt 9,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 6,3%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa giải ngân.

Kết quả trên cho thấy, tiến độ giải ngân đã tăng mạnh trong tuần cuối tháng 9, song mức độ thực hiện giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch lớn.

Về phân bổ vốn, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.053.408,7 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng 46.782,9 tỷ đồng, số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 1.006.625,8 tỷ đồng, bằng 98,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 15.981,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, thuộc 6 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương. Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu liên quan đến các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trường học tại các xã biên giới và phần vốn bổ sung trong các tháng 6, 7, 8/2026 đang hoàn thiện thủ tục./.