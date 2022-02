Giảm thuế giá trị gia tăng sẽ kích cầu tiêu dùng Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% sẽ giúp người tiêu dùng giảm được chi phí chi tiêu. Qua đó, tạo điều kiện tốt hơn để người tiêu dùng tiếp tục tiêu dùng, phục vụ đời sống, tăng giao dịch trên thị trường. Việc giảm thuế GTGT cũng sẽ giúp Chính phủ hoàn thành hai mục tiêu: hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ hai phía là sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Khảo sát thị trường những ngày đầu năm, các doanh nghiệp (DN), nhất là DN tiêu dùng đã đồng loạt áp dụng mức thuế GTGT mới và thông báo đến khách hàng, người tiêu dùng. Theo đó, hầu hết hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế GTGT 10% sẽ được giảm xuống còn 8% từ đầu tháng 2 và kéo dài đến hết năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Một trong những DN ngành hàng bán lẻ lớn nhất cả nước, đại diện Tập đoàn Central Retail cho biết, các hệ thống bán lẻ thuộc tập đoàn này đã áp dụng ngay giá bán được cập nhật theo thuế GTGT mới, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn. Theo đó, từ đầu tháng 2/2022, người tiêu dùng khi mua sắm tại hệ thống đại siêu thị GO!, Big C và các siêu thị Tops Market trên toàn quốc đã có thể kiểm tra thông tin thuế GTGT mới trên hóa đơn - mức thuế đã giảm từ 10% xuống còn 8%. Cụ thể, tại Hệ thống đại siêu thị GO!, Big C sẽ có trên 20.000 sản phẩm (gồm thực phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thời trang, hàng gia dụng,…), được áp dụng giá bán mới, giảm 2% thuế GTGT. Tại hệ thống siêu thị Tops Market, giá bán được cập nhật theo thuế GTGT mới cũng được áp dụng đối với khoảng 12.000 sản phẩm. Việc giảm thuế cũng được thực hiện tương tự tại hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Một khách hàng mua hàng tại hệ thống Big C cho biết đã mua tổng hóa đơn trị giá khoảng 800.000 đồng, theo đó khách hàng được giảm khoảng 20.000 đồng tiền thuế GTGT. “Khoản tiền này tuy không quá lớn, nhưng trong mùa dịch này mình cảm thấy ý nghĩa với người lao động” – một khách hàng tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nói. Theo tính toán của hệ thống siêu thị này, các mặt hàng được giảm thuế GTGT xuống còn 8% nằm trong giỏ hàng hóa thiết yếu, chiếm 75% tỷ trọng mua sắm của người tiêu dùng tại siêu thị. “Cứ 10 khách hàng vào siêu thị thì sẽ có 7 khách hàng được hưởng lợi từ chương trình giảm thuế của Chính phủ. Thông qua việc giảm thuế GTGT, DN cũng không bị ảnh hưởng hiệu quả tài chính, vẫn có thể kích cầu tiêu thụ. Như vậy, cả DN lẫn người tiêu dùng được hưởng lợi từ gói hỗ trợ này” - bà Nguyễn Thị Mai Phương - Giám đốc điều hành siêu thị Big C & Go Thăng Long (Hà Nội) cho hay. Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến khi thực hiện chính sách giảm thuế GTGT sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước trong năm 2022 khoảng 50.000 tỷ đồng. “Thuế GTGT hiện nay là sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước, vì vậy, việc giảm thuế 10% xuống 8% sẽ tiết kiệm được cho người tiêu dùng. Tiết kiệm được 50.000 tỷ đồng, nhưng không phải để đấy, mà sẽ tái đầu tư sản xuất kinh doanh với đầu vào của nguyên vật liệu hoặc tái mua thêm hàng hóa tiêu dùng” - bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định.