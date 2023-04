Hải quan Bình Dương tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn khó khăn do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng sụt giảm, bằng nhiều hình thức, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tăng thu ngân sách.

Đối mặt với thách thức mới về thu ngân sách

Trao đổi về tình hình hoạt động của đơn vị trong những tháng đầu năm 2023, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trần Hiệu cho hay, do ảnh hưởng của kinh tế thế giới có những dấu hiệu suy thoái đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế nước ta trong quý I/2023. Trong đó, hoạt động kinh tế của tỉnh Bình Dương cũng bộc lộ khó khăn, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp giảm sút, số thu thuế bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương cho biết, mặc dù tháng 4/2023, tổng số doanh nghiệp làm thủ tục, tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trong tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng so tháng trước liền kề, tuy nhiên các chỉ số vẫn giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2022.

Thống kê đến cuối tháng 4/2023, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu thông thoáng cho 5.365 doanh nghiệp, 463.117 tờ khai (giảm gần 17% so với cùng kỳ), kim ngạch đạt hơn 15,2 tỷ USD (giảm hơn 20% so với cùng kỳ). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu may mặc, hóa chất… Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm gỗ, sản phẩm may mặc, sắt thép, sản phẩm điện tử…

Tính đến cuối tháng 4/2023, đơn vị mới thu ngân sách đạt hơn 4.425 tỷ đồng, đạt gần 22% so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao, gần 21% so với chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Nguồn: Hải quan Bình Dương. Đồ họa: Thế Dương

Theo Cục Hải quan Bình Dương, số thu ngân sách của đơn vị giảm mạnh so với cùng kỳ có nguyên nhân khách quan là do hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình nhà máy, khu công nghiệp đã lấp đầy và tình hình phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2022 có xu hướng mở rộng, tăng vốn là chính.

Bên cạnh đó, các dự án lớn hầu hết đã thực hiện nhập hết danh mục miễn thuế nhập khẩu nên không có mức thu thuế giá trị gia tăng tăng đột biến như những năm trước. Mặt khác, một số dự án đầu tư lớn thời gian gần đây đa phần là các doanh nghiệp chế xuất không chịu thuế… Mặt hàng sắt, thép (mặt hàng chủ lực) có đợt tăng giá đầu tiên năm 2023, nhưng vẫn giảm nhiều so cùng kỳ năm trước và số lượng nhập khẩu giảm do hàng tồn kho nhiều.

Đơn cử tại Khu công nghiệp Sóng Thần, số thu từ các doanh nghiệp thép bị giảm gần 200 tỷ đồng trong quý I/2023.

Tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm 2023, nhưng theo Hải quan Bình Dương hoạt động của đơn vị cũng có những tín hiệu khả quan, trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới bằng việc phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp.

Trên thực tế, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Bình Dương đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư mới, các doanh nghiệp mới thành lập trong các hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan. Đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, có xu hướng phát triển công nghệ tiên tiến và phát triển xanh.

Xử lý ngay các vướng mắc cho doanh nghiệp Theo Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trần Hiệu, với vai trò quản lý nhà nước về hải quan, Cục Hải quan Bình Dương cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp với các chi cục hải quan làm thủ tục hoặc liên hệ với Cục Hải quan Bình Dương, trong phạm vi, thẩm quyền đơn vị sẽ xử lý ngay cho doanh nghiệp.

Mới đây (ngày 7/4/2023), Hải quan Bình Dương và Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp.

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trần Hiệu đã khẳng định, thông qua thỏa thuận hợp tác, cơ quan hải quan và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được bình đẳng, lành mạnh.

Đồng thời, việc hợp tác cũng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, minh bạch hóa và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Ông Preben Elnef - Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam cho biết, Tập đoàn LEGO chính thức xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP III của tỉnh Bình Dương trên diện tích hơn 44 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD. Đây là nhà máy thứ 6 trên toàn thế giới và thứ 2 tại châu Á của tập đoàn. Nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2024 sẽ cung cấp sản phẩm đồ chơi đến với trẻ em trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông qua thỏa thuận đối tác chiến lược, công ty mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hợp tác kịp thời từ phía Cục Hải quan Bình Dương để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu của công ty luôn tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời với hoạt động nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Bình Dương đã và đang đưa Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan vào thực tiễn. Đến nay, Hải quan Bình Dương đã ký kết với 18 doanh nghiệp tham gia chương trình và đã có 2/18 doanh nghiệp được thăng hạng từ tuân thủ pháp luật lên tuân thủ tốt pháp luật.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Thanh Bình, việc tham gia Chương trình trước hết đem lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp sẽ được đơn vị quan tâm đẩy mạnh trong năm 2023.