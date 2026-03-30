Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Dương An

09:25 | 30/03/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra vào tháng 3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu bế mạc mang tính định hướng lịch sử. Điểm nhấn quan trọng là kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất. Không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà đây cũng là lời tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Không chấp nhận tăng trưởng thấp

Ngay trong phát biểu, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “Đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất”.

Đặt trong bối cảnh lịch sử phát triển của Việt Nam, đây là bước tiến rất quan trọng về nhận thức. Tăng trưởng cao không còn đồng nghĩa với mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà phải dựa trên năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng. Điều này đồng thời phản ánh sự tiệm cận với chuẩn mực phát triển của các nền kinh tế hiện đại.

Xếp dỡ hàng hóa tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh minh họa

Dưới góc độ nghiên cứu chính sách, TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) hoàn toàn đồng tình và đánh giá rất cao tư duy kiến tạo này. Ông khẳng định: "Tôi luôn ủng hộ việc đặt mục tiêu cao, vì mục tiêu cao tạo ra tinh thần và khát vọng phát triển". Một quốc gia muốn vượt bẫy thu nhập trung bình, muốn "sánh vai với các cường quốc năm châu", thì không thể thiếu khát vọng vươn xa.

Mặc dù tăng trưởng cao ở mức 2 con số được đánh giá là mục tiêu đầy tham vọng, song dưới góc nhìn chuyên gia, mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở khoa học vững chắc và thực tế. TS. Nguyễn Đình Cung chỉ ra, Việt Nam đang đứng trước “cơ hội thuận lợi chưa từng có” để thực hiện cải cách thể chế thực chất, khi tư duy lãnh đạo đã thay đổi căn bản.

Điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, theo TS. Nguyễn Đình Cung, là cải cách thể chế và thay đổi cách thức phân bổ nguồn lực. Ông nhấn mạnh, tăng trưởng không thể tiếp tục dựa vào mô hình cũ, vốn phụ thuộc nhiều vào tín dụng và bất động sản, mà phải chuyển sang mô hình dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng trưởng phải thực chất

Nguyên tắc này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong phát biểu của mình với 4 nguyên tắc “cốt lõi”.

Trong đó, trước hết, tăng trưởng phải là thực chất, không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. “Tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với chất lượng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh quốc gia và giá trị gia tăng thực chất. Mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước. Kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích” - Tổng Bí thư nêu rõ trong bài phát biểu.

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, điều này cho thấy, Đảng ta đã nhận thức rõ rằng, những bài học của quá khứ về việc chạy theo thành tích bề nổi cần phải được chấm dứt. "Nếu chỉ chạy theo tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, thì tăng trưởng sẽ không bền vững và cái giá phải trả sẽ rất đắt" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đích đến cuối cùng không phải là con số

Đánh giá về chặng đường sắp tới, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng: "Điều quyết định mấu chốt bây giờ là thực thi. Muốn đổi mới mô hình tăng trưởng thành công, cần có con người thực thi, đội ngũ thực thi và phương thức thực thi phù hợp". Đích đến cuối cùng không chỉ nằm ở những con số, mà là việc tạo ra được một cơ chế tăng trưởng mới và khơi dậy niềm tin mạnh mẽ cho khu vực tư nhân.

Một khi người dân và doanh nghiệp thấy rõ những thay đổi thực chất về thể chế, thấy nguồn lực được phân bổ hiệu quả, niềm tin sẽ trỗi dậy; lúc đó, nguồn lực khổng lồ trong xã hội sẽ tự động được huy động để phục vụ cho sự phát triển của quốc gia.

Nguyên tắc thứ hai, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của ổn định kinh tế vĩ mô như một trụ cột không thể thay thế. Trong khi theo đuổi tăng trưởng cao, yêu cầu “kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn” được đặt ngang tầm với mục tiêu tăng trưởng.

Đây là một thông điệp có ý nghĩa rất lớn về mặt điều hành, thể hiện rõ Việt Nam không lựa chọn con đường tăng trưởng nóng, đánh đổi ổn định để lấy tốc độ, mà hướng tới một mô hình tăng trưởng có kiểm soát, có khả năng chống chịu và thích ứng với các cú sốc bên ngoài.

Từ góc nhìn của nhà khoa học, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng, yêu cầu này cũng phản ánh một thực tế: nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những “điểm yếu rõ ràng về tự chủ chiến lược”, khi phụ thuộc vào một số động lực bên ngoài và cơ cấu phân bổ nguồn lực còn "méo mó". Việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đi kèm với yêu cầu ổn định vĩ mô, thực chất chính là cách để buộc hệ thống phải tự điều chỉnh, tái cấu trúc và nâng cao năng lực nội sinh.

Cùng với nền tảng vĩ mô ổn định, Tổng Bí thư yêu cầu tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự lãng phí nguồn lực là điều người đứng đầu Đảng ta đã nhiều lần trăn trở và có những chỉ đạo quyết liệt. Để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, Tổng Bí thư yêu cầu, việc sử dụng nguồn lực phải gắn với nguyên tắc khoa học, hạch toán kinh tế - xã hội rõ ràng, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí. Các dự án được lựa chọn phải có tác động chiến lược đối với toàn bộ nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng thực chất và góp phần củng cố các kết cấu hạ tầng then chốt của quốc gia. Đây là chìa khóa tháo gỡ những méo mó của thị trường, đưa nguồn lực vào đúng hướng cho khu vực sản xuất, đổi mới sáng tạo.

Mọi chính sách phải hướng tới tạo lợi ích cho người dân

Hơn tất cả, triết lý phát triển của Đảng luôn mang tính nhân văn sâu sắc. Nguyên tắc thứ tư được Tổng Bí thư khẳng định là: “Tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Đảm bảo thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững”.

Khi người dân là trung tâm, là chủ thể và là người thụ hưởng, mọi chính sách bứt phá sẽ tự khắc huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhìn tổng thể, mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Tổng Bí thư đặt ra không phải là một khẩu hiệu, mà là một mô hình phát triển hoàn chỉnh và hiện đại. Trong đó, tăng trưởng cao gắn với 4 trụ cột: chất lượng, ổn định, hiệu quả sử dụng nguồn lực và công bằng xã hội. Đặc biệt, yêu cầu “mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân” đã khẳng định rõ bản chất của tăng trưởng: tăng trưởng vì con người, vì sự phát triển toàn diện và bền vững.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa quyết tâm chính trị cao và những luận điểm khoa học về kinh tế học đã tạo ra một lộ trình phát triển đầy sức thuyết phục. Với kim chỉ nam này, cùng sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, khát vọng đưa đất nước vươn mình bước vào một giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực.

Từ khóa:
mục tiêu tăng trưởng cao Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tổng Bí thư Tô Lâm khát vọng bứt phá

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thanh niên với tương lai đất nước

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Hải Phòng: Chủ động đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ

(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường tại Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng lỏng (xăng, dầu, khí) trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 29/3.
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Cùng cả nước, Hà Nội đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn; thể hiện rõ trách nhiệm, kỷ cương và năng lực tổ chức của hệ thống chính trị Thủ đô.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Sáng nay, 28/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Với tỷ trọng 42,3% tổng dư nợ, nhóm "big 4" dự kiến giải ngân thêm khoảng 1 triệu tỷ đồng năm 2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay vẫn hiện hữu, khi chi phí vốn gia tăng, lãi suất huy động tăng, đặc biệt chi phí dự phòng rủi ro nợ xấu chiếm tới 18 - 20% cơ cấu chi phí của ngành.
Chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế sau thành công bầu cử

(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

(TBTCO) - Điều hành giá xăng dầu truyền thống chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Tuyến phòng thủ quyết định nằm ở việc chúng ta xây dựng phương án dài hạn gồm: dự trữ chiến lược, lọc hóa dầu tự chủ, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.
Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Bám sát yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới khẳng định, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.
Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

