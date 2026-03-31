Tài chính quốc tế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Hoàng Lê

16:29 | 31/03/2026
(TBTCO) - Ngày 30/3, bang Washington (Mỹ) đã ban hành luật đánh thuế thu nhập trên 1 triệu USD, trở thành bang do đảng Dân chủ lãnh đạo mới nhất áp thuế nhắm thẳng vào người giàu.
aa
Thống đốc bang Washington, Bob Ferguson, cho biết thuế mới sẽ cho phép tiểu bang gia hạn chương trình tín dụng thuế dành cho các gia đình lao động.

Đạo luật này, được Thống đốc bang Washington Bob Ferguson ký ban hành, thiết lập một loại thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao nhất bắt đầu từ năm 2028. Mức thuế 9,9% sẽ chỉ áp dụng cho thu nhập trên 1 triệu USD và sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình chăm sóc trẻ em, bữa ăn miễn phí ở trường học, tín dụng thuế cho các gia đình lao động và giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Cho đến nay, Washington chưa từng có bất kỳ loại thuế thu nhập tiểu bang nào.

Mức thuế này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp và các nhóm tiến bộ ở các bang khác thuộc đảng Dân chủ đang tranh luận về các loại thuế mới của riêng họ đối với người giàu. Những người ủng hộ cho rằng các loại thuế này là cần thiết để chống lại sự bất bình đẳng và bù đắp những thiếu hụt ngân sách dự kiến, ​​do việc cắt giảm các chương trình hỗ trợ y tế và dinh dưỡng liên bang của đảng Cộng hòa trong dự luật thuế liên bang mà Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật năm ngoái.

Năm 2022, cử tri bang Massachusetts cũng đã thông qua mức thuế phụ thu 4% đối với thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD. Doanh thu từ khoản thuế này đã tăng lên gần 3 tỷ USD trong năm tài chính 2025, so với 2,46 tỷ USD một năm trước đó.

Thống đốc Bob Ferguson cho biết, luật này cần thiết để “cân bằng lại một hệ thống bất công”. Ông nói rằng cư dân Washington thuộc nhóm 20% thu nhập thấp nhất phải trả 13,8% thu nhập của họ cho các loại thuế tiểu bang và địa phương, chẳng hạn như thuế bán hàng và thuế bất động sản, trong khi những người giàu nhất lại trả một tỷ lệ thấp hơn nhiều.

“Sự chênh lệch này càng trở nên trầm trọng hơn do chính sách cắt giảm thuế lớn của Tổng thống Trump dành cho người giàu, được bù đắp bằng việc cắt giảm các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ lương thực, gây thiệt hại to lớn cho người dân bang Washington”, ông Ferguson nói.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Washington và các nơi khác đã cảnh báo, việc tăng thuế đối với người giàu có thể khiến một số người chuyển đến các tiểu bang có thuế suất thấp hơn, làm mất đi nguồn đầu tư và cơ hội tạo việc làm tại các tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát.

Phát biểu trước khi luật được ký ban hành, ông Drew Stokesbary, lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng hòa tại Hạ viện Washington, cho biết thuế này có thể làm giảm tinh thần kinh doanh vốn đã làm nên thành công của Washington. Ông cho rằng những thách thức về tài chính của tiểu bang là do chi tiêu tăng trưởng quá mức và bày tỏ lo ngại thuế đối với triệu phú cuối cùng có thể mở rộng phạm vi áp dụng sang nhiều cư dân hơn.

Những người ủng hộ ở một số tiểu bang và thành phố thuộc đảng Dân chủ đang xem xét các động thái tương tự như ở Washington. Thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani, đang thúc đẩy các nhà lập pháp tiểu bang tăng thuế thu nhập đối với các hộ gia đình có thu nhập cao.

Tăng thuế đối với những người có thu nhập cao là ưu tiên hàng đầu của một số đảng viên Dân chủ và các nhóm tiến bộ khi họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử mùa thu này ở Rhode Island và Colorado. Biện pháp của Colorado sẽ bãi bỏ thuế thu nhập cố định của tiểu bang và thiết lập một hệ thống thuế lũy tiến, tăng thuế đối với những người kiếm được hơn 500.000 USD một năm và giảm thuế đối với những người có thu nhập dưới mức đó.

Một nghiệp đoàn công nhân dịch vụ ở California đang theo đuổi một hướng đi khác, thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 nhằm thiết lập một loại thuế tài sản một lần 5% đối với cư dân có giá trị tài sản ròng trên 1 tỷ USD, điều mà các đảng viên Dân chủ hàng đầu, bao gồm cả Thống đốc Gavin Newsom, phản đối.

Nhiều bang thuộc đảng Cộng hòa đang đi theo hướng ngược lại, cố gắng cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thuế thu nhập. Mississippi và Oklahoma, cùng nhiều bang khác, đang hướng tới việc loại bỏ thuế thu nhập cá nhân. Nam Carolina đang đặt mục tiêu giảm thuế suất thu nhập cao nhất xuống còn 1,99% trong năm nay, và cư dân Missouri có thể sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 này về kế hoạch loại bỏ dần thuế thu nhập và cho phép các nhà lập pháp mở rộng thuế bán hàng.

Ông Ferguson cho biết, thuế mới của Washington sẽ cho phép tiểu bang mở rộng chương trình Tín dụng thuế cho gia đình lao động (Working Families Tax Credit) cho thêm 460.000 gia đình. Chương trình này gửi séc từ 300 đến 1.300 USD cho các gia đình có thu nhập dưới một mức nhất định.

Washington cũng sẽ sử dụng nguồn thu tăng thêm để cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, giảm thuế cho thêm 138.000 doanh nghiệp nhỏ và xóa bỏ thuế bán hàng đối với tã bỉm, thuốc không cần kê đơn và các sản phẩm vệ sinh.

Hoàng Lê
Theo WSJ
Từ khóa:
washington bang Washington tăng thuế thuế thu nhập cao thuế thu nhập 1 triệu USD

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng, lãi suất có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, kịch bản khả thi nhất có lẽ là không có biến động nào.
(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông có nguy cơ làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải vật lộn để kiềm chế trong nhiều năm.
(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
Theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026 - 2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 24/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.
(TBTCO) - Xung đột leo thang ở Trung Đông đã thu hẹp con đường giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, khi giá năng lượng tăng vọt đã tạo ra thêm nhiều bất ổn cho triển vọng kinh tế.
(TBTCO) - Sự bất ổn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra cho nền kinh tế toàn cầu đã làm lung lay các kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách tại các ngân hàng trung ương ở nhiều nơi. Sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra tại châu Âu, khi các nhà giao dịch hiện dự đoán các ngân hàng trung ương khu vực này sẽ tăng lãi suất trong năm nay để giải quyết tình trạng lạm phát gia tăng mạnh do giá năng lượng tăng cao.
(TBTCO) - Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và tạm thời duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm nay khi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông đe dọa kéo dài cuộc chiến chống lạm phát nhiều năm của họ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

