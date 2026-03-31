Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Theo báo cáo tuần từ ngày 23/3 - 27/3 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 15.340 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 23.832 tỷ đồng, bao gồm 9 đợt phát hành ra công chúng trị giá 12.917 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng giá trị, và 4 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 10.915 tỷ đồng, tương ứng 45,8%.

Nguồn: VBMA.

Trong cùng kỳ, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 337 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 4.346 tỷ đồng, giảm 83,8% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương ứng khoảng 56% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương đương khoảng 2.434 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ đáo hạn, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong phần còn lại của năm 2026 ước đạt 181.454 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 106.267 tỷ đồng, tương ứng 58,6%, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 22.756 tỷ đồng, chiếm 12,5%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân đạt 9.065 tỷ đồng mỗi ngày trong tuần, tăng 68,6% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 303.000 tỷ đồng.