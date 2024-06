Nghỉ dưỡng mỗi ngày với “villa trên không” ở Sun Symphony Residence bên sông Hàn

(TBTCO) - “Càng lớn càng đẹp - Big is beautiful” hay “race for space - cuộc đua về không gian” là những từ khóa đang trở thành tiêu điểm của ngành bất động sản cao cấp toàn cầu. Nguyên nhân là bởi, giới tinh hoa ngày càng ưa chuộng những căn hộ sang trọng nhưng phải rộng rãi và đầy đủ tiện ích.

“Thời” của căn hộ diện tích lớn

“Lịch sử đã thay đổi, các nhà phát triển bất động sản (BĐS) đang nhận ra rằng việc phát triển những căn hộ diện tích lớn hơn là ưu việt hơn. Bởi đó là những gì khách hàng đang muốn và cần”- ông Gary Malin - Giám đốc vận hành của Corcoran Group - công ty BĐS cao cấp hàng đầu nước Mỹ nhận định với tờ New York Post về “cuộc chạy đua diện tích” đang diễn ra tại xứ cờ hoa. 5 năm qua, diện tích trung bình các căn hộ ở New York đã tăng 5%.

Trong khi đó, tại Úc, theo báo cáo mới nhất của đơn vị tư vấn quy hoạch Urbis, 27% căn hộ tại nước này đang được phát triển có từ 3 phòng ngủ trở lên, 55% có 2 phòng ngủ. Tỷ lệ căn hộ 3 phòng ngủ đạt mức cao nhất kể từ năm 2015.

Những căn hộ diện tích lớn đang được giới tinh hoa ưa chuộng. Ảnh phối cảnh Sun Property.

Các căn hộ này cũng đi theo đúng xu hướng “lateral living” đang được giới thành đạt toàn cầu theo đuổi: sống trong căn hộ lớn, toàn bộ không gian trên một mặt sàn, đầy đủ tiện nghi và tiện ích. Nhận định về xu hướng này ông David Milton - Giám đốc CBRE Úc cho biết: “khách hàng chuộng những căn hộ này vì so với những ngôi nhà độc lập, chúng an ninh, tiện nghi, có vị trí tốt và tầm view tuyệt vời hơn”.

Tương lai, khi quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông hoàn thiện, vị trí dự án sẽ là tâm điểm thương mại, du lịch, dịch vụ của thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á. Do đó, các căn hộ 2-3 ngủ tại Sun Symphony Residence không chỉ là “villa trên không” mang đến phong cách sống sang – tiện nghi – đẳng cấp, mà còn là khối tài sản không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Còn theo bà Kelly Mangold - Giám đốc Công ty tư vấn bất động sản RCLCO (Mỹ), chính nhu cầu làm việc hay dành thời gian ở nhà nhiều hơn đã làm thay đổi thói quen sống của nhiều người. Đồng nghĩa, người giàu và dư dả tài chính sẽ ngày càng có tiêu chuẩn cao hơn về không gian sống - nơi không chỉ để ở mà còn để tận hưởng. Các căn hộ không chỉ là một khoản đầu tư mà đã trở thành chốn an cư lâu dài.

Ông Miller - người đã chi tới 5 triệu USD để sở hữu một căn hộ lớn tại New York từng chia sẻ với báo giới: “Một căn hộ rộng rãi đem đến cho chúng tôi cảm giác thực sự của một ngôi nhà”.

Không chỉ ông Miller, giới tinh hoa luôn sẵn sàng “xuống tiền” cho những căn hộ lớn trong các quần thể cao cấp ở trung tâm đô thị, đặc biệt là kề bên những dòng sông biểu tượng. Đó là lý do vì sao các nhà phát triển khu phức hợp The Solaire cao cấp bên sông Hudson (New York) đã đưa ra quyết định giảm số lượng để tạo ra những căn hộ có diện tích lớn hơn và nhanh chóng được săn đón.

Các căn hộ rộng rãi thỏa mãn được nhu cầu sống để tận hưởng. Ảnh phối cảnh Sun Property.

Tại Việt Nam, gần đây, không phải Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là thị trường “hút” giới nhà giàu khi liên tiếp có những dự án BĐS đô thị cao cấp bắt trọn xu hướng “nghỉ dưỡng trên không”, kề bên dòng sông Hàn thơ mộng, như Sun Cosmo Residence Da Nang, Sun Ponte Residence, Sun Symphony Residence… Đặc biệt là Sun Symphony Residence, quần thể phức hợp năng động, hiện đại tọa lạc sát mép nước sông Hàn, nơi tiên phong kiến tạo những căn hộ nghỉ dưỡng giữa tầng không được giới đầu tư so sánh “đủ sức cạnh tranh với những dự án BĐS đẳng cấp hàng đầu châu lục”.

Nghỉ dưỡng mỗi ngày với “villa trên không” bên sông Hàn

Được ví như nốt SOL trong bản giao hưởng thăng hoa chất sống bên sông Hàn – “Dòng sông Ánh sáng”, Sun Symphony Residence không chỉ dẫn dắt “người nghe” đã tai với những giai điệu “Sống sang - Sống tiện nghi - Sống đẳng cấp” mà còn bắt kịp xu hướng khi tung ra dòng căn hộ 2 - 3 phòng ngủ tựa “villa trên không” dành cho gia đình đa thế hệ.

Theo đại diện đơn vị phát triển Sun Property (thành viên Sun Group), loại hình căn hộ này có diện tích lý tưởng để gia đình đa thế hệ vừa tận hưởng sự riêng tư, vừa có không gian sinh hoạt chung ấm cúng trên cùng mặt sàn. Sở dĩ căn hộ này được ví như “villa giữa tầng không” là bởi mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày, giúp gia chủ được “chạm” tới thiên nhiên sông – núi – biển Đà thành với tầm view triệu đô ngắm trọn sông Hàn ngay trước mắt, xa xa là biển Mỹ Khê, núi Sơn Trà hay đỉnh Bà Nà tiên cảnh, là tọa độ đẹp nhất để thưởng thức những màn pháo hoa đỉnh cao tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Phối cảnh quần thể Sun Symphony Residence bên sông Hàn Đà Nẵng.

“Từng căn hộ tại Sun Symphony Residence đều được chúng tôi tham khảo rất nhiều hình mẫu từ các tổ hợp cao cấp trên thế giới để cho ra một bản thiết kế tối ưu nhất về công năng, phát huy lợi thế sát mép nước của quần thể. Mỗi căn hộ đều có tỷ lệ chiều sâu và mặt tiền được tính toán kỹ lưỡng để ánh sáng tràn vào mọi không gian. Ban công được khéo léo tận dụng kỹ thuật thiết kế để luôn đem tới không gian thoáng mát nhất cho căn hộ” - ông Lê Sỹ Nguyên - Kiến trúc sư trưởng dự án nhấn mạnh.

Ngày 8/6, tại Đà Nẵng, đồng hành cùng Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024, nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Property sẽ tổ chức sự kiện "Rạng rỡ Hàn giang", hứa hẹn mang đến cho những khách hàng tinh hoa hành trình trải nghiệm "rạng rỡ" cùng Sun Symphony Residence - nốt SOL trong bản giao hưởng thăng hoa chất sống bên sông Hàn.

Toàn bộ phòng ngủ các căn hộ đều sở hữu cửa kính lớn để chủ nhân thức dậy cùng bình minh đẹp mơ màng trên biển Mỹ Khê, thả hồn vào bán đảo Sơn Trà xanh mướt, “thửa riêng” một góc làm việc “triệu đô” bên hoàng hôn thơ mộng của sông Hàn, hay hàng đêm thưởng lãm Dòng sông Ánh sáng lung linh phồn hoa. Ban công lớn là điểm cộng để cư dân tùy ý thiết kế thành khu vườn nhỏ, góc cafe, đọc sách hay ngắm pháo hoa chuẩn gu.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập tiện ích “all - in – one” của quần thể góp phần làm tròn trải nghiệm sống thăng hoa. Tại đây, cư dân có thể thong dong mỗi ngày trên đường dạo bộ ven sông hay trong Công viên Central Park rộng 5.000m2, quây quần cùng gia đình và bạn bè tại vườn nướng BBQ, trải nghiệm bể bơi vô cực rộng tới 450m2 hay du ngoạn cuối tuần với du thuyền cao cấp trên sông Hàn… Nếu muốn đi đến các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, cư dân dễ dàng di chuyển trong vòng 15 phút để tới “quận giải trí” Da Nang Downtown, biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà...

“Tất cả tiện ích, hạ tầng và lợi thế về vị trí của dự án mang tới những chuẩn sống - giải trí - nghỉ dưỡng mới tại đô thị biển quốc tế Đà Nẵng, để mỗi ngày của cư dân Sun Symphony Residence sẽ đều tựa như kỳ nghỉ dưỡng không bao giờ kết thúc tại chính tổ ấm quen thuộc” - đại diện Sun Property cho biết./.