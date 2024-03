(TBTCO) - Dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố, xuất khẩu của nước này tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp khi nhu cầu hàng hóa được cải thiện ở một số thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Điều này mang lại hy vọng cho các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách phục hồi tăng trưởng sau thành tích yếu kém thời gian qua.

Xuất khẩu tăng do nhu cầu tại các thị trường lớn cải thiện

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu của Nhật Bản tăng 7,8% trong tháng 2 so với cùng tháng năm trước, nhanh hơn mức tăng 5,3% mà các nhà kinh tế dự đoán trong cuộc thăm dò của Reuters. Dữ liệu thương mại được đưa ra vài ngày sau khi ngân hàng trung ương từ bỏ nhiều năm nới lỏng bất thường để chuyển sang chính sách bình thường hóa.

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng 7,8% trong tháng 2. Ảnh: TL

Ngân hàng Nhật Bản đã chấm dứt 8 năm lãi suất âm và những tàn dư khác của chính sách không chính thống của mình vào ngày 10/3 vừa qua, tạo ra một bước chuyển lịch sử thoát khỏi hàng thập kỷ kích thích tiền tệ khổng lồ.

Ngân hàng Nhật Bản đã chấm dứt 8 năm lãi suất âm vào ngày 19/3 vừa qua, song, dự kiến ​​lãi suất sẽ ở mức 0 trong một thời gian để hỗ trợ tăng trưởng mong manh. Xuất khẩu là mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách, những người lo lắng về sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, vốn đã suýt tránh được suy thoái kinh tế vào cuối năm ngoái.

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy, nhập khẩu tăng 0,5% so với cùng kỳ trong tháng 2 so với ước tính trung bình tăng 2,2%. Cán cân thương mại đạt mức thâm hụt 379,4 tỷ yên (2,52 tỷ USD), so với ước tính trung bình là thâm hụt 810,2 tỷ Yên.

Niềm tin được phục hồi

Một cuộc thăm dò hàng tháng của Reuters cho thấy, niềm tin của các công ty lớn của Nhật Bản đã phục hồi lên mức cao nhất trong ba tháng vào tháng 3, trong khi tâm trạng của ngành dịch vụ đạt mức cao nhất trong 7 tháng qua.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Cơ quan nghiên cứu Tokyo Shoko Research cho biết, trong năm 2023, số doanh nghiệp phá sản của Nhật Bản là 8.690 doanh nghiệp, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 năm qua, con số doanh nghiệp phá sản hàng năm vượt quá 8.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ phá sản đều tăng trong tất cả 10 ngành được khảo sát, trong đó lĩnh vực dịch vụ ghi nhận nhiều vụ phá sản nhất với 2.940 trường hợp, tăng 41,7%, tiếp đó là ngành xây dựng với 1.693 trường hợp, tăng 41,8%.

Ngành du lịch, dịch vụ của Nhật Bản tăng trưởng nhanh trở lại. Ảnh: TL

Cũng theo Tokyo Shoko Research, nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ phá sản tăng là do thiếu hụt lực lượng lao động, giá nguyên liệu đầu vào, giá năng lượng và tiền lương tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng cuối cùng của quý I/2024 đang dần được cải thiện hơn khi chuỗi cung ứng dần ổn định, và các ngành du lịch, dịch vụ tăng trưởng nhanh trở lại./.