PV GAS – Môi trường làm việc lý tưởng

(TBTCO) - Với định hướng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn chú trọng thu hút, đào tạo và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chuẩn năng lực ngày càng cao để đồng hành cùng chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững của đơn vị.

PV GAS luôn xác định nguồn nhân lực là tài sản cốt lõi, là động lực then chốt để hiện thực hóa “Hành trình năng lượng xanh” trong lĩnh vực khí và năng lượng tại Việt Nam. Chính vì vậy, trong suốt quá trình phát triển, PV GAS đặc biệt chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện, đồng thời xác lập lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, bền vững cho người lao động.

PV GAS đặc biệt chú trọng đến ba yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc lý tưởng:

i) An toàn là hạnh phúc: PV GAS đặt an toàn lao động lên hàng đầu và cam kết mang đến môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho mọi cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Chính sách này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động (NLĐ) mà còn tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể phát huy tối đa năng lực, cống hiến cho sự phát triển chung;

ii) Phúc lợi toàn diện: Người lao động tại PV GAS được hưởng các phúc lợi cạnh tranh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đơn vị không chỉ chú trọng đến các phúc lợi tài chính mà còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống tinh thần, tạo điều kiện để CBCNV có thể yên tâm làm việc và phát triển;

iii) Đầu tư cho tương lai: PV GAS tin rằng đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai. PV GAS đã cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển năng lực quản lý, đồng thời tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến bình đẳng cho mọi nhân viên. Mỗi người lao động tại PV GAS đều có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và cơ hội để vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu chung của đơn vị trong việc phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Người lao động tại PV GAS được hưởng các chế độ phúc lợi toàn diện

Một môi trường làm việc lý tưởng không chỉ cần đảm bảo tính năng động, minh bạch và tôn trọng, mà còn phải cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp và những chế độ đãi ngộ hợp lý, cạnh tranh, nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho từng CBCNV. Chính vì vậy, PV GAS luôn chú trọng: Xây dựng các chính sách lương thưởng công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực và kết quả đóng góp của mỗi nhân viên; Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về lao động và bảo hiểm xã hội; Duy trì môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, với các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe của người lao động; Đảm bảo họ có thể làm việc trong một môi trường ổn định và phát triển bền vững.

PV GAS đề cao sự tôn trọng đối với sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự, từ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đến vùng miền, giới tính, độ tuổi. Môi trường làm việc tại PV GAS được xây dựng trên tinh thần bình đẳng, cởi mở, nơi mỗi CBCNV đều có cơ hội phát triển năng lực, sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển chung, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp khí đòi hỏi tính chuyên môn cao và khả năng thích ứng linh hoạt với điều kiện khắc nghiệt.

Tại PV GAS, CBCNV được đảm bảo quyền lợi đầy đủ về chế độ nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Bảo hiểm xã hội 2024), đồng thời luôn được tạo điều kiện thuận lợi để quay lại làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản. Chế độ phúc lợi của PV GAS dành cho CBCNV được quy định rõ ràng trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và bao gồm những khoản như sau: Chăm sóc sức khỏe, Phúc lợi đời sống, Phúc lợi của nhân viên nữ, Hỗ trợ và khen thưởng.

Các hoạt động thể thao tại PV GAS không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn gắn kết tinh thần đồng đội, thúc đẩy sự giao lưu, đoàn kết giữa các cá nhân trong toàn đơn vị

PV GAS luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực là “giải pháp then chốt” để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng khả năng thích ứng với các thay đổi trong môi trường cạnh tranh toàn cầu và đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Trong năm qua, PV GAS đã thực hiện 309 khóa học, đạt 101% so với kế hoạch đặt ra. Các khóa học đã thu hút 9.728 lượt tham gia của NLĐ, đạt 104,6% so với kế hoạch đặt ra.

Không chỉ chú trọng đến công tác bảo vệ sức khỏe NLĐ thông qua các biện pháp an toàn lao động, Lãnh đạo PV GAS còn tích cực triển khai các hoạt động thể thao nhằm tạo ra những cơ hội đa dạng cho NLĐ tham gia và nâng cao sức khỏe. Các hoạt động này không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn gắn kết tinh thần đồng đội, thúc đẩy sự giao lưu, đoàn kết giữa các cá nhân trong toàn đơn vị. Trong năm qua, PV GAS đã tổ chức nhiều cuộc thi thể thao tại các cơ sở với sự tham gia sôi nổi của các CBCNV, tạo nên không khí thi đua lành mạnh và đầy hứng khởi. Điển hình là các hoạt động thể thao như bóng bàn, tennis, bóng đá, pickleball, cầu lông và chạy bộ... Đây là dịp để các thành viên trong gia đình PV GAS thể hiện tinh thần thể thao, sự đoàn kết và năng động trong công việc và cuộc sống.

Văn hóa doanh nghiệp tại PV GAS được định hình như một nền tảng cốt lõi, dẫn dắt tư duy, hành động và định vị thương hiệu PV GAS trong hành trình hướng tới tương lai bền vững. Trên nền tảng giá trị của văn hóa Petrovietnam, PV GAS đã và đang xây dựng một hệ giá trị văn hóa riêng biệt, gắn với bản sắc ngành khí, thể hiện ở tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sáng tạo không ngừng. Điều này tạo nên động lực nội tại vững chắc, giúp PV GAS vượt qua các thách thức trong quá trình chuyển đổi năng lượng, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong cung cấp giải pháp năng lượng sạch tại Việt Nam.