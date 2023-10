Tăng trưởng hai con số, Bảo hiểm PVI khẳng định vị thế số 1 thị trường

(TBTCO) - Năm 2023 là một năm khó khăn của ngành bảo hiểm nói chung và của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng khi 9 tháng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng trưởng 2,6% so với cùng kỳ, ước đạt 52.200 tỷ đồng.

Bảo hiểm PVI nổi lên như một điểm sáng trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ khi doanh nghiệp này mới đây đã công bố mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm, tiếp tục vững vàng vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất có vốn của doanh nghiệp Việt Nam, không hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty quốc tế lớn mạnh được AM Best điều chỉnh xếp hạng năng lực tài chính từ B++ (Tốt) lên A- (Xuất sắc).

Tự tin về đích

Nhận định năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức, với tâm thế sẵn sàng, tập thể cán bộ, lãnh đạo Bảo hiểm PVI đã quyết tâm đổi mới từ định hướng cho tới chiến lược kinh doanh để thích ứng với thị trường và đã khẳng định những bước chuyển mình đúng đắn.

Báo cáo số liệu từ Bảo hiểm PVI cho thấy, kết thúc 9 tháng, Bảo hiểm PVI đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu, tiếp tục vững vàng vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, với tổng doanh thu đạt 10.721 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch 9 tháng, tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 536,5 tỷ đồng, hoàn thành 128,6% kế hoạch 9 tháng, tăng trưởng 22,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Chủ tịch HĐTV Dương Thanh Francois tiếp đón phái đoàn bang Lower Saxony

Được biết, để duy trì và tạo nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, toàn hệ thống Bảo hiểm PVI đã nỗ lực tăng tốc mở rộng thị trường, tích cực triển khai ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như: Triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về việc tham gia bảo hiểm cho các nhà máy điện của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) của PVN; ký thỏa thuận hợp tác toàn diện (MOU) với Công ty TNHH Bảo hiểm Tài sản & Thiệt hại NongHyup (Bảo hiểm NH P&C) Hàn Quốc…

Mới đây, ngày 10/8, Bảo hiểm PVI đã được EVN phê duyệt là nhà thầu bảo hiểm đứng đầu Gói thầu số 26 (BH03-QT1) - Bảo hiểm thi công xây dựng công trình và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình xây dựng Nhà máy chính - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, tiếp tục khẳng định tên tuổi và vị thế hàng đầu của Bảo hiểm PVI trên thị trường.

Bảo hiểm PVI cũng là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các khách hàng công nghiệp, là sự lựa chọn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: dự án đường cao tốc Bắc Nam 2020-2025, dự án sân bay Long Thành Đồng Nai, dự án cầu Tân Vũ, dự án đường sắt đô thị Metro Bến Thành - Suối Tiên...

Chia sẻ về mục tiêu những tháng cuối năm, đại diện Bảo hiểm PVI tin tưởng, công ty sẽ về đích sớm các chỉ tiêu kinh doanh, tiếp tục duy trì vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, những tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử và kênh môi giới; tận dụng lợi thế rating A- mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động bảo hiểm; đảm bảo khối bán lẻ vừa tăng trưởng quy mô, vừa tăng trưởng hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng đến rating; sử dụng vốn hiệu quả; duy trì và phát huy môi trường làm việc dân chủ, chủ động, sáng tạo...

Đại diện Bảo hiểm PVI cũng tự tin khẳng định công ty sẽ có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô cũng như phạm vi hoạt động, không chỉ trong nước mà cả khu vực và xa hơn là ở châu Á trong thời gian tới.

Lần thứ 3 lọt Top 50 doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam

Với dấu ấn trong hoạt động kinh doanh và nỗ lực không ngừng nghỉ, Bảo hiểm PVI trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất có vốn của doanh nghiệp Việt Nam, không hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty quốc tế lớn mạnh được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best điều chỉnh xếp hạng năng lực tài chính và tín dụng dài hạn đối từ B++ (Tốt) lên A- (Xuất sắc) và xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành từ bbb+ (Tốt) lên a- (Xuất sắc). Các xếp hạng này cho thấy năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp.

Có thể thấy, việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng phản ánh hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm PVI có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương mại và công nghiệp có doanh thu cao và hiệu quả.

Các xếp hạng trên cũng cho thấy, năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá là rất mạnh, đồng thời cho thấy hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp. Bảo hiểm PVI còn được hưởng lợi do công ty mẹ của PVI, Tập đoàn HDI, được nâng cao mức xếp hạng tín nhiệm.

Bảo hiểm PVI cũng tự hào khi lần thứ 3 liên tiếp là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021; 2021 - 2022 và 2022 - 2023 (Top 50).

Bảo hiểm PVI tự hào 3 năm liên tiếp lọt Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Bảng xếp hạng Top 50 được lựa chọn từ danh sách Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam và được công bố bởi báo VietnamNet dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững.

Các tiêu chí xếp hạng chính của Top 50 gồm: lợi nhuận trước thuế; doanh nghiệp 3 năm liên tiếp có tên trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao và ổn định trong giai đoạn 2022-2023.

Với vị thế của doanh nghiệp dẫn đầu thị trường có môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, các chính sách đào tạo, đãi ngộ, phúc lợi và thu hút nhân tài hấp dẫn cùng văn hóa làm việc chủ động, phát huy tối đa sức sáng tạo của mỗi cá nhân, Bảo hiểm PVI vinh dự được bình chọn Top 10 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ có nơi làm việc tốt nhất và xếp hạng 54/500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023.

Bảo hiểm PVI cũng được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: 8 năm liên tiếp được bình chọn công ty bảo hiểm hàng đầu trong Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín 2023 bởi Vietnam Report; giải thưởng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023 do tạp chí International Finance Magazine (IFM) bình chọn; vinh danh trong danh sách giải thưởng “Insurance Asia Awards” của Insurance Asia News - Tạp chí Bảo hiểm châu Á hạng mục Doanh nghiệp bảo hiểm kỹ thuật số tốt nhất năm 2023...

Với việc tích cực mở rộng thị trường, chuyển đổi bộ nhân diện thương hiệu cùng chiến lược kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm PVI đã và đang đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, tự tin hoàn thành sớm các mục tiêu kinh doanh năm 2023 bất chấp những khó khăn mà thị trường bảo hiểm đang phải đối mặt./.