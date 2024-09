Thị trường bất động sản “đảo chiều” nhưng chậm phục hồi

Giá nhà đất miền Bắc tăng mạnh hơn miền Nam Theo dữ liệu của batdongsan.com, tại miền Bắc, giá nhà riêng tăng lên mức 173 triệu đồng/m2 quý III/2024 so với mức 95 triệu đồng/m2 quý I/2021. Giá đất nền tăng ở mức 46 triệu đồng/m2 quý III/2024 so với mức 27 triệu đồng/m2 quý I/2021. Tại khu vực miền Nam, giá nhà riêng tăng nhẹ lên mức 106 triệu đồng/m2 quý III/2024 so với mức 94 triệu đồng/m2 quý I/2021 và giá đất nền tăng nhẹ lên mức 17 triệu đồng/m2 quý III/2024 so với mức 13 triệu đồng/m2 quý I/2021.