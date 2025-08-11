Làn sóng IPO mới tạo cơ hội cho thị trường chứng khoán bứt phá

(TBTCO) - Nền tảng vĩ mô ổn định cùng nỗ lực cải cách đang kỳ vọng mở đường cho một "làn sóng" chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam. Khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán thời gian tới được kỳ vọng sẽ tạo cú hích thu hút dòng vốn quốc tế và thúc đẩy doanh nghiệp lớn lên sàn.

Thị trường "đón sóng" IPO?

Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó bao gồm cả hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Những chuyển biến tích cực về kinh tế vĩ mô, cùng với nỗ lực nâng hạng thị trường và sự quan tâm gia tăng từ các nhà đầu tư quốc tế, đang đặt kỳ vọng cho một chu kỳ IPO sôi động, có thể kéo dài từ năm 2025 - 2027.

Dự kiến, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 tới. Đây là yếu tố nền tảng, không chỉ thay đổi về phân loại thị trường, mà còn là bước chuyển mình để tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu, từ minh bạch thông tin, quản trị công ty, đến cải thiện hạ tầng thị trường. Quan trọng hơn, khi được nâng hạng, Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ các quỹ đầu tư nước ngoài.

Thị trường chứng khoán sẽ đón thêm nhiều hàng hóa mới từ IPO. Ảnh: Duy Dũng.

Nhiều chuyên gia nhận định, chất lượng của các đợt IPO sẽ là yếu tố quyết định khả năng tận dụng cơ hội này. Những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh ổn định, tiềm năng tăng trưởng và đặc biệt là mức độ minh bạch cao sẽ trở thành tâm điểm của dòng vốn ngoại trong giai đoạn tới. Đây là thời điểm “vàng” để các doanh nghiệp lớn hiện thực hóa kế hoạch niêm yết, không chỉ để huy động vốn, mà còn nhằm nâng cao uy tín và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo Dragon Capital, tổng giá trị các thương vụ IPO tại Việt Nam trong giai đoạn 2027 - 2028 có thể đạt tới 47,5 tỷ USD. Trong đó, riêng ngành tiêu dùng - với sức cầu nội địa lớn và tăng trưởng dân số mạnh, có thể đóng góp khoảng 12,8 tỷ USD. Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của các doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững.

Trên thực tế, một làn sóng IPO mới đang dần hình thành. Sau “bom tấn” Vinpearl, là Taseco Land, nhiều doanh nghiệp như TCBS, Long Châu cũng đã công bố kế hoạch niêm yết. Bên cạnh mục tiêu huy động vốn, nhiều doanh nghiệp còn kỳ vọng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để đồng hành dài hạn và hỗ trợ tăng trưởng.

Một xu hướng song song đáng chú ý là sự chuyển dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM và HNX sang HOSE - nơi có các quy chuẩn niêm yết khắt khe hơn. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng “hàng hóa” thị trường, mà còn cải thiện đáng kể thanh khoản và niềm tin từ phía nhà đầu tư.

Cơ hội cho thị trường gia tăng hàng hóa mới, chất lượng

Ở góc độ chính sách, Chính phủ đã có những hành động rõ ràng nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển. Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam, mức định giá cổ phiếu tại Việt Nam hiện vẫn hấp dẫn hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8,3 - 8,5%, phản ánh kỳ vọng lạc quan về nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp IPO và thị trường chứng khoán nói chung.

Ngoài ra, việc từng bước gỡ bỏ các rào cản về sở hữu nước ngoài trong một số lĩnh vực, cùng với cải cách thủ tục hành chính, đang mở ra cánh cửa rộng hơn cho dòng vốn quốc tế. Những ngành có sức hút cao trong mắt nhà đầu tư bao gồm tiêu dùng, dịch vụ tài chính, du lịch - giải trí và công nghệ thông tin. Đặc biệt, công nghệ cao với tiềm lực nhân sự trẻ và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ đang trở thành lĩnh vực trọng điểm, hứa hẹn là điểm sáng trong giai đoạn phát triển tới.

Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam cũng cho thấy, các giai đoạn thị trường chứng khoán “thăng hoa” luôn gắn liền với những thương vụ IPO lớn. Giai đoạn 2006 - 2007 hay 2015 - 2018 là minh chứng rõ nét khi nhiều doanh nghiệp lên sàn đã tạo ra sức hút mạnh mẽ với dòng vốn trong và ngoài nước, đưa chỉ số VN-Index lên mức cao. Việc bổ sung thêm cổ phiếu chất lượng, minh bạch và có khả năng tăng trưởng chính là chìa khóa giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững hơn trong dài hạn.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, xu hướng niêm yết cũng đang trở nên rõ ràng hơn. Bà Phù Vĩnh Quế - Giám đốc Điều hành New City Group cho biết, doanh nghiệp đã sẵn sàng cho kế hoạch lên sàn trong thời gian tới. Theo bà Quế, việc niêm yết không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính, mà còn tạo điều kiện tiếp cận các nhà đầu tư hiểu rõ ngành nghề, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển chiến lược.

Nhìn chung, hoạt động IPO tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, điều kiện tiên quyết vẫn là tính minh bạch, định giá hợp lý và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Đây sẽ là những yếu tố quyết định không chỉ thành công của từng thương vụ IPO, mà còn là nền móng để thị trường phát triển bền vững trong tương lai.