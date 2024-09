Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp

(TBTCO) - Ma túy là hiểm họa lớn của toàn xã hội và trên thế giới, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy các lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, song, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp.

Tang vật ma túy do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ. Ảnh: Lê Thu.

Nguyên nhân của nhiều vụ trọng án

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân đã phát hiện, khám phá thành công hàng nghìn chuyên án, bắt giữ hàng trăm nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ một lượng lớn các loại ma túy đặc biệt lớn, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng từ tình hình ma túy trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến rất phức tạp.

Đáng chú ý, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục… trong đó, lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ lớn.

Lãnh đạo C04 cũng cho hay, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để sản xuất rất nhiều loại ma túy thế hệ mới có độc tính cao, với hình thức bắt mắt thu hút sự tò mò, khám phá của giới trẻ, đồng thời ngụy trang núp bóng dưới dạng “nước vui”, trà sữa hoặc tẩm ướp trong thực phẩm đồ uống, thuốc lá điện tử... để đối phó với cơ quan chức năng.

Địa bàn thuận lợi để tội phạm ma túy lợi dụng

Ở các khu vực biên giới, cửa khẩu, việc áp dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại với cơ chế quản lý hải quan thông thoáng đối với các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên các tuyến đang khiến Việt Nam có nguy cơ trở thành địa bàn thuận lợi để tội phạm ma tuý lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia.

Theo ông Phan Quốc Đông - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), thông qua kênh hợp tác quốc tế, Hải quan Việt Nam thực hiện hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ.

Đồng thời, hỗ trợ xác minh, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy trong lĩnh vực hải quan, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiền chất trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song và đa phương với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các quốc gia khác.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan đã ban hành 11 cảnh báo nghiệp vụ. Song song với đó, các đơn vị đóng tại biên giới đã quan tâm, tập trung trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm soát hải quan như: máy soi hành lý, hàng hoá, máy soi container, máy soi phương tiện vận tải, ống nhòm, vũ khí, công cụ hỗ trợ…; máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ, va ly thuốc thử./.