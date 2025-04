Từ ngày 31/3, giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng

Hiện nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (chiếm 30% tổng xuất khẩu hàng hóa) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ. Năm 2024 tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt hơn 132 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 119 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2023; nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 15 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đạt khoảng 104 tỷ USD (gấp 7 lần trị giá nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ). Những năm qua, trao đổi thương mại song phương giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ ổn định; thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng tương ứng qua từng năm. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại với Việt Nam cũng là vấn đề Hoa Kỳ quan ngại từ nhiều năm, đặc biệt từ năm 2019 khi Hoa Kỳ yêu cầu hai bên cùng xây dựng và triển khai một Kế hoạch hành động Việt Nam - Hoa Kỳ hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững. Do đó, việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng để đảm bảo đối xử công bằng giữa các Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam là cần thiết.