Việt Nam thu trên 400 triệu USD từ xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật

Theo ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Thú y, đến nay, cả nước có 2.458 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại 57 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh được Tổ chức Thú y thế giới công nhận. Vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn Việt Nam cũng còn khá khiêm tốn so với sự phát triển của ngành.