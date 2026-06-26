Doanh nghiệp

VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với các công nghệ hàng đầu thế giới

15:45 | 26/06/2026
(TBTCO) - VinMetal vừa chính thức ký kết hợp đồng với Primetals Technologies để cung cấp toàn bộ công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho Tổ hợp Gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh, đồng thời hoàn tất lựa chọn công nghệ lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn.
aa

Dây chuyền sản xuất thép hiện đại hàng đầu thế giới

Theo hợp đồng chính thức vừa được ký kết, Primetals sẽ cung cấp cho VinMetal 3 lò chuyển BOF 200 tấn, hệ thống tinh luyện LF, hệ thống tinh luyện chân không kiểu RH (RH Degasser), hệ thống đúc phôi thanh 8 dòng, hai máy đúc phôi tấm (slab caster), dây chuyền cán thép dây, cán thép thanh tốc độ cao và dây chuyền cán nóng HRC.

VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với các công nghệ hàng đầu thế giới
Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng giám đốc VinMetal (trái) và ông Paul Pennerstorfer - Phó Chủ tịch cấp cao Primetals Technologies tại lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa hai bên

Đây là dây chuyền công nghệ đồng bộ thường được sử dụng tại các tổ hợp thép hiện đại hàng đầu thế giới nhằm sản xuất các dòng thép có yêu cầu cao về độ sạch, độ đồng đều và cơ tính sản phẩm. Với việc đầu tư trọn gói công nghệ của Primetals - đơn vị uy tín đầu ngành kế thừa nền tảng từ Siemens VAI và Mitsubishi Heavy Industries, VinMetal sẽ hướng tới sản xuất đồng thời cả thép dài và thép dẹt chất lượng cao, phục vụ xây dựng hạ tầng, công nghiệp chế tạo, sản xuất ô tô, năng lượng và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Công nghệ của Primetals hiện đang được sử dụng tại hàng nghìn dây chuyền luyện kim trên toàn cầu và được nhiều nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới lựa chọn cho các dự án thép thế hệ mới. Đây là bảo chứng cho các mẻ thép trong tương lai của VinMetal - đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, được thành lập với định hướng phát triển các dòng thép và vật liệu công nghiệp chất lượng cao dựa trên mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu hiệu quả năng lượng, giảm phát thải carbon và phát triển bền vững.

VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với các công nghệ hàng đầu thế giới
Dây chuyền máy đúc phôi slab dự kiến sẽ triển khai tại tổ hợp gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh

Song song với gói công nghệ luyện, đúc và cán thép đồng bộ của Primetals, VinMetal cũng đã hoàn tất lựa chọn công nghệ cốt lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn như lò coke luyện kim, thiêu kết, vê viên, lò cao và luyện gang, đảm bảo tối ưu chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Hiện VinMetal đang bước vào giai đoạn tăng tốc, đẩy mạnh triển khai tổ hợp nhà máy gang thép tại Hà Tĩnh với công suất giai đoạn 1 là 6 triệu tấn/năm, mục tiêu cho ra lò những mẻ thép đầu tiên vào đầu năm 2027. Giai đoạn 2 với công suất 20 triệu tấn/năm sẽ bắt đầu sản xuất từ 2029.

ESG là định hướng phát triển cốt lõi

Với định hướng phát triển bền vững, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường thông qua việc ứng dụng công nghệ và mô hình sản xuất hiện đại, VinMetal đã đặt ra các chỉ tiêu môi trường, hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên ở mức cao so với tiêu chuẩn của ngành thép thế giới. Các chỉ tiêu này luôn được theo sát và đảm bảo tuân thủ ngay từ khâu lựa chọn công nghệ và triển khai xây dựng nhà máy.

Theo đó, VinMetal áp dụng mô hình Zero Liquid Discharge (ZLD), cho phép thu hồi và tái sử dụng gần như 100% lượng nước công nghiệp, không phát sinh nước thải sản xuất ra môi trường. Đồng thời, toàn bộ khí lò coke, khí lò cao và khí chuyển đổi sẽ được thu hồi tối đa để phát điện, gia nhiệt và tái sử dụng trong nội bộ nhà máy, góp phần giảm đáng kể tiêu hao năng lượng sơ cấp và lượng phát thải carbon.

Các phụ phẩm như xỉ lò cao, xỉ luyện thép, bụi lò và bùn xử lý sẽ được tái chế hoặc tái sử dụng ở mức cao nhất, hướng tới mục tiêu gần như không còn chất thải phải chôn lấp. Đây là nền tảng để hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ tổ hợp.

Không dừng ở việc tuân thủ quy định hiện hành, VinMetal định hướng lựa chọn các công nghệ hiện có tốt nhất đáp ứng các tiêu chuẩn Best Available Techniques (BAT) của châu Âu. Các hệ thống xử lý khí thải được thiết kế hướng tới các ngưỡng phát thải bụi, SO₂, NOₓ và các thông số môi trường theo BAT-AEL, vốn được xem là một trong những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất hiện nay đối với ngành luyện kim.

Theo thiết kế hiện tại, tổ hợp nhà máy gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh hướng tới cường độ phát thải khoảng 1,8 tấn CO₂ trên mỗi tấn thép thành phẩm, thuộc nhóm tiên tiến đối với các tổ hợp thép tích hợp sử dụng công nghệ lò cao. Song song đó, VinMetal tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải trong dài hạn thông qua tối ưu phối liệu, nâng cao hiệu suất năng lượng, tăng tỷ lệ thu hồi tài nguyên và sẵn sàng tích hợp các công nghệ luyện kim carbon thấp trong tương lai.

Định hướng này không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của các cơ chế như CBAM (Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của Liên minh châu Âu - EU) hay các tiêu chuẩn ESG toàn cầu, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho sản phẩm thép của VinMetal khi tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Ngay từ những quyết định đầu tiên, VinMetal đã lựa chọn con đường khó hơn: đầu tư đồng thời vào chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và các tiêu chuẩn môi trường tiên tiến. Đây sẽ là nền tảng để dự án phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của thép Việt Nam trong dài hạn./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
VinMetal Tổ hợp thép Primetals Technologies Công nghệ luyện thép dây chuyền sản xuất Nhà máy gang thép

Bài liên quan

Metalex Vietnam 2017: Giải pháp gia công kim loại tiên tiến

Metalex Vietnam 2017: Giải pháp gia công kim loại tiên tiến

LG Electronics đạt doanh thu kỷ lục trong quý III/2019

LG Electronics đạt doanh thu kỷ lục trong quý III/2019

Cơ hội phát triển ngành dệt may và da giày

Cơ hội phát triển ngành dệt may và da giày

Dành cho bạn

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

Phát huy hiệu quả cộng hưởng của các nguồn lực đầu tư phát triển

Phát huy hiệu quả cộng hưởng của các nguồn lực đầu tư phát triển

Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Nâng cao khả năng phát hiện gian lận hoàn thuế ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ

Nâng cao khả năng phát hiện gian lận hoàn thuế ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ

Đọc thêm

Mở rộng không gian phát triển từ Nam Phi: Vinachem từng bước kết nối chuỗi giá trị hóa chất quốc tế

Mở rộng không gian phát triển từ Nam Phi: Vinachem từng bước kết nối chuỗi giá trị hóa chất quốc tế

(TBTCO) - Trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường quốc tế, các doanh nghiệp công nghiệp không còn chỉ tìm kiếm những hợp đồng thương mại đơn lẻ mà hướng tới xây dựng các mạng lưới hợp tác có chiều sâu. Chuyến công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp dẫn đầu tại Cộng hòa Nam Phi từ ngày 22–26/6/2026 cho thấy cách tiếp cận đó thông qua một chương trình làm việc được chuẩn bị theo nhiều tầng mục tiêu, từ nguồn nguyên liệu, thị trường đến thiết lập nền tảng hợp tác ngành.
BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

(TBTCO) - Hơn 1 tháng sau công bố ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng trị giá 50 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO), BAF chính thức khởi công Hùng Phát Farm 1 - một trong 2 dự án trọng điểm được FMO đầu tư; cho thấy quyết tâm mở rộng quy mô mạnh mẽ của BAF và năng lực thực hiện các cam kết với đối tác tài chính quốc tế sau ký kết.
“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

(TBTCO) - Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bản dịch tiếng Việt hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER - hệ thống tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc - được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào thị trường tỷ dân.
Xây dựng thương hiệu, phát triển xuất khẩu và bảo vệ tài sản trí tuệ

Xây dựng thương hiệu, phát triển xuất khẩu và bảo vệ tài sản trí tuệ

(TBTCO) - Xây dựng thương hiệu gắn với bảo vệ tài sản trí tuệ đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy phát triển nếu muốn đi xa và đi bền vững.
Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các container chè xuất khẩu phải tái nhập tại Hải Phòng

Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các container chè xuất khẩu phải tái nhập tại Hải Phòng

(TBTCO) - Trước khó khăn phát sinh với nhiều lô chè xuất khẩu phải quay đầu về nước do biến động khách quan từ thị trường quốc tế, Cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về thủ tục tái nhập, chính sách thuế, ghi nhãn hàng hóa và cơ chế xử lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm lưu thông hàng hóa đúng quy định.
Hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối dữ liệu, mở rộng tạo thuận lợi thương mại

Hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối dữ liệu, mở rộng tạo thuận lợi thương mại

(TBTCO) - Sáng 25/6/2026 (giờ địa phương), bên lề Phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 147/148 tại Brussels (Bỉ), Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký Bản ghi nhớ về trao đổi điện tử thông tin tờ lược khai và vận chuyển hàng hóa giữa hai cơ quan hải quan.
Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

(TBTCO) - Sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hợp tác Việt Nam - Lào nhằm chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước dự kiến diễn ra trong những tháng cuối năm 2026. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng đại diện các doanh nghiệp đang triển khai các dự án hợp tác tại Lào.
Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu

Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu

(TBTCO) - Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ hồ sơ kỹ thuật và mục đích sử dụng thực tế để xử lý đối với các lô ống nhựa chuyên dụng dùng trong công nghiệp, tránh phát sinh thủ tục hợp quy không cần thiết, góp phần giảm ách tắc thông quan và hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Còn 35.735,2 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Infographics: Còn 35.735,2 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng