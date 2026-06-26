VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với các công nghệ hàng đầu thế giới

Dây chuyền sản xuất thép hiện đại hàng đầu thế giới

Theo hợp đồng chính thức vừa được ký kết, Primetals sẽ cung cấp cho VinMetal 3 lò chuyển BOF 200 tấn, hệ thống tinh luyện LF, hệ thống tinh luyện chân không kiểu RH (RH Degasser), hệ thống đúc phôi thanh 8 dòng, hai máy đúc phôi tấm (slab caster), dây chuyền cán thép dây, cán thép thanh tốc độ cao và dây chuyền cán nóng HRC.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng giám đốc VinMetal (trái) và ông Paul Pennerstorfer - Phó Chủ tịch cấp cao Primetals Technologies tại lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa hai bên

Đây là dây chuyền công nghệ đồng bộ thường được sử dụng tại các tổ hợp thép hiện đại hàng đầu thế giới nhằm sản xuất các dòng thép có yêu cầu cao về độ sạch, độ đồng đều và cơ tính sản phẩm. Với việc đầu tư trọn gói công nghệ của Primetals - đơn vị uy tín đầu ngành kế thừa nền tảng từ Siemens VAI và Mitsubishi Heavy Industries, VinMetal sẽ hướng tới sản xuất đồng thời cả thép dài và thép dẹt chất lượng cao, phục vụ xây dựng hạ tầng, công nghiệp chế tạo, sản xuất ô tô, năng lượng và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Công nghệ của Primetals hiện đang được sử dụng tại hàng nghìn dây chuyền luyện kim trên toàn cầu và được nhiều nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới lựa chọn cho các dự án thép thế hệ mới. Đây là bảo chứng cho các mẻ thép trong tương lai của VinMetal - đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, được thành lập với định hướng phát triển các dòng thép và vật liệu công nghiệp chất lượng cao dựa trên mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu hiệu quả năng lượng, giảm phát thải carbon và phát triển bền vững.

Dây chuyền máy đúc phôi slab dự kiến sẽ triển khai tại tổ hợp gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh

Song song với gói công nghệ luyện, đúc và cán thép đồng bộ của Primetals, VinMetal cũng đã hoàn tất lựa chọn công nghệ cốt lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn như lò coke luyện kim, thiêu kết, vê viên, lò cao và luyện gang, đảm bảo tối ưu chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Hiện VinMetal đang bước vào giai đoạn tăng tốc, đẩy mạnh triển khai tổ hợp nhà máy gang thép tại Hà Tĩnh với công suất giai đoạn 1 là 6 triệu tấn/năm, mục tiêu cho ra lò những mẻ thép đầu tiên vào đầu năm 2027. Giai đoạn 2 với công suất 20 triệu tấn/năm sẽ bắt đầu sản xuất từ 2029.

ESG là định hướng phát triển cốt lõi

Với định hướng phát triển bền vững, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường thông qua việc ứng dụng công nghệ và mô hình sản xuất hiện đại, VinMetal đã đặt ra các chỉ tiêu môi trường, hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên ở mức cao so với tiêu chuẩn của ngành thép thế giới. Các chỉ tiêu này luôn được theo sát và đảm bảo tuân thủ ngay từ khâu lựa chọn công nghệ và triển khai xây dựng nhà máy.

Theo đó, VinMetal áp dụng mô hình Zero Liquid Discharge (ZLD), cho phép thu hồi và tái sử dụng gần như 100% lượng nước công nghiệp, không phát sinh nước thải sản xuất ra môi trường. Đồng thời, toàn bộ khí lò coke, khí lò cao và khí chuyển đổi sẽ được thu hồi tối đa để phát điện, gia nhiệt và tái sử dụng trong nội bộ nhà máy, góp phần giảm đáng kể tiêu hao năng lượng sơ cấp và lượng phát thải carbon.

Các phụ phẩm như xỉ lò cao, xỉ luyện thép, bụi lò và bùn xử lý sẽ được tái chế hoặc tái sử dụng ở mức cao nhất, hướng tới mục tiêu gần như không còn chất thải phải chôn lấp. Đây là nền tảng để hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ tổ hợp.

Không dừng ở việc tuân thủ quy định hiện hành, VinMetal định hướng lựa chọn các công nghệ hiện có tốt nhất đáp ứng các tiêu chuẩn Best Available Techniques (BAT) của châu Âu. Các hệ thống xử lý khí thải được thiết kế hướng tới các ngưỡng phát thải bụi, SO₂, NOₓ và các thông số môi trường theo BAT-AEL, vốn được xem là một trong những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất hiện nay đối với ngành luyện kim.

Theo thiết kế hiện tại, tổ hợp nhà máy gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh hướng tới cường độ phát thải khoảng 1,8 tấn CO₂ trên mỗi tấn thép thành phẩm, thuộc nhóm tiên tiến đối với các tổ hợp thép tích hợp sử dụng công nghệ lò cao. Song song đó, VinMetal tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải trong dài hạn thông qua tối ưu phối liệu, nâng cao hiệu suất năng lượng, tăng tỷ lệ thu hồi tài nguyên và sẵn sàng tích hợp các công nghệ luyện kim carbon thấp trong tương lai.

Định hướng này không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của các cơ chế như CBAM (Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của Liên minh châu Âu - EU) hay các tiêu chuẩn ESG toàn cầu, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho sản phẩm thép của VinMetal khi tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Ngay từ những quyết định đầu tiên, VinMetal đã lựa chọn con đường khó hơn: đầu tư đồng thời vào chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và các tiêu chuẩn môi trường tiên tiến. Đây sẽ là nền tảng để dự án phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của thép Việt Nam trong dài hạn./.