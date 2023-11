2 dự án của Phát Đạt ở Bình Dương sẽ được cấp vốn 3.200 tỷ đồng

(TBTCO) - Với 3.200 tỷ đồng vay được từ MB Bank, Phát Đạt sẽ đầu tư 2 dự án là Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại Bình Dương.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/11, PDR hiện đang ở mức giá 27.400 đồng/cổ phiếu (tăng 3,59%). Ảnh TL

Ngày 16/11, HOSE công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) đã thông qua chủ trương cho hai công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Thiên Long và Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Hòa Phú quyền tài sản hình thành từ 2 dự án tại Bình Dương làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank).

Cụ thể, 2 dự án gồm: Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Hòa Phú và Công ty Thiên Long làm chủ đầu tư.

Nghị quyết hội đồng quản trị Phát Đạt vừa thông qua cho thấy, tổng hạn mức cấp tín dụng tối đa MB Bank cấp cho hai công ty này là 3.200 tỷ đồng với các mục đích thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng.

Tổng số tiền bảo lãnh tối đa là hơn 2.154 tỷ đồng để bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án và bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Tổng hạn mức cấp tín dụng trên không bao gồm khoản tiền gần 700 tỷ đồng mà MB Bank đã giải ngân cho Công ty Hòa Phú và Công ty Thiên Long.

Tài sản bảo đảm cho khoản hạn mức là toàn bộ cổ phần của Phát Đạt đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Bình Dương, các quyền sử dụng đất tại Dự án Thuận An 1 và Thuận An 2, tài sản của bên thứ ba để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ vay vốn của Công ty Thiên Long và Hòa Phú tại MB Bank.

Ngoài ra, Phát Đạt đồng ý cam kết sẽ thông qua Công ty Cao ốc Bình Dương thực hiện việc góp vốn bổ sung vào Công ty Thiên Long và Công ty Hòa Phú để triển khai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 nếu dự án thiếu hụt nguồn vốn triển khai.

Trước đó, trong tháng 10, dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 sau hơn hai tháng được duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.