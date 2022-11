(TBTCO) - Được khởi động từ tháng 4/2022, quỹ học bổng thuộc dự án An Nghiệp của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã trao tặng 40 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho sinh viên năm 3, 4 tại các trường đại học trên toàn quốc.

Theo ABBANK, dự án An Nghiệp được xây dựng dựa trên định hướng kết hợp hài hòa giữa hoạt động phát triển kinh doanh với các chương trình an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Năm 2022 là năm đầu tiên An Nghiệp được triển khai, ưu tiên cho sinh viên năm cuối đại học với mục tiêu san sẻ gánh nặng học phí, cũng như tạo thêm động lực để các em hoàn thành giấc mơ học tập và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Đại diện ABBANK tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tài chính- ngân hàng. Ảnh: CTV

Không chỉ trao học bổng cho các sinh viên tiềm năng, trong khuôn khổ dự án An Nghiệp, ABBANK chủ động kết hợp với ban lãnh đạo các trường đại học đầu ngành trong nước về tài chính ngân hàng như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học Viện Ngân hàng, Đại Học mở TP. Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng... để tổ chức nhiều hoạt động đồng hành thiết thực cho sinh viên.

ABBANK trao 40 suất học bổng cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng. Ảnh: CTV

Trong 3 tháng cuối năm 2022, ABBANK dự kiến tiếp tục trao học bổng và lan tỏa những hoạt động ý nghĩa của dự án An Nghiệp đến hơn 10 trường đại học lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với ngân sách 500 triệu đồng.

Qua 6 tháng triển khai, dự án An Nghiệp đã tiếp cận hơn 10.000 sinh viên; phỏng vấn trực tiếp hơn 500 sinh viên trong các ngày hội việc làm tại các trường đại học; tổ chức ABBANK Tour cho hơn 200 sinh viên tham quan môi trường làm việc tại hội sở ABBANK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; thực hiện hàng loạt buổi workshop hướng nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong ngành tài chính - ngân hàng…

Bà Nguyễn Ngọc Duệ - Giám đốc Khối quản trị nguồn nhân lực ABBANK, chia sẻ một trong những giá trị cốt lõi mà ABBANK xây dựng, đó là “Nhân sự là tài sản”. Việc đồng hành và hỗ trợ các sinh viên có học lực tốt và thành tích xuất sắc trong các hoạt động của trường là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược an sinh xã hội của ABBANK./.