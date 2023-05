Anh tăng lãi suất lên 4,5%, để mở khả năng có thể cần tăng thêm

(TBTCO) - Theo số liệu do Bộ Tài chính công bố ngày 10/5, trong tháng 4/2023, thặng dư ngân sách của Mỹ đã giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu từ thuế giảm. Cụ thể, thặng dư ngân sách tháng trước là 176,2 tỷ USD, giảm so với mức 308,2 tỷ USD năm 2022.