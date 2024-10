Bà Rịa - Vũng Tàu khai thác hiệu quả tiềm năng, hấp dẫn du khách

(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến tháng 9/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,27%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,67%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 34,42%. Đây là tín hiệu đáng khích lệ để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được mục tiêu tăng trưởng du lịch của năm 2024.

Một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TL

Doanh thu lưu trú, lữ hành tăng gần 18% và hơn 34%

Sở hữu đường bờ biển dài hơn 305 km gồm nhiều quần thể đảo hoang sơ và những bãi tắm đẹp, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế cao cấp, cùng danh lam thắng cảnh và lễ hội văn hóa đặc sắc, Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu được biết đến là điểm du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, du lịch khám phá hấp dẫn du khách nội địa và quốc tế.

Phát triển du lịch xanh, bền vững Năm 2024, du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu đón trên 15,5 triệu lượt khách… Về định hướng, tiếp tục phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng chiều sâu chất lượng với đa dạng loại hình, sản phẩm, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Theo kết quả từ Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch (Most Loved Ranking) quý II/2023 do The Outbox công bố giữa tháng 7, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt qua các điểm đến nổi tiếng khác gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt để dẫn đầu danh sách những điểm du lịch trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý II, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên đã xác lập kể từ đầu năm nay.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2024 đến nay. Kết quả cho thấy, nhiều chỉ tiêu kinh tế, tài chính đều tăng cao hơn mức kế hoạch, trong đó, lĩnh vực dịch vụ du lịch là một điểm sáng.

Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến đầu tháng 9/2024, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, tài chính (11/13 chỉ tiêu) của địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024. Trong đó, tiêu biểu là tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,27%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,67%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 34,42%.

Điều đáng nói là, nhờ tập trung tăng chất lượng sản phẩm, mang đến sự hài lòng cho du khách, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã khép lại kỳ nghỉ lễ 2/9/2024 thành công với việc nâng tầm uy tín, thương hiệu điểm đến.

Ông Đậu Thế Anh - Tổng Giám đốc Hồ Mây Park cho biết, so với cùng kỳ năm trước, lượng khách đến điểm du lịch Hồ Mây Park tăng nhẹ so với cùng kỳ, cao hơn dự đoán ban đầu với hơn 5.000 lượt khách tham quan, vui chơi, lưu trú, ăn uống. Hồ Mây Park tập trung vào dịch vụ giải trí thư giãn với các show ca nhạc chất lượng trong 2 đêm 31/8 và 1/9. Cùng với đó, Vũng Tàu cũng có sự kiện đêm nhạc EDM tại Bãi Sau tạo cộng hưởng kéo khách đến vui chơi nghỉ dưỡng.

Emerald Hồ Tràm Resort thuộc Chi nhánh Bến Thành Hồ Tràm cũng kín phòng trong 2 đêm 31/8 và 1/9, trong đó có hơn 20% khách lưu trú 2 đêm. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Hồ Tràm cho biết, nhờ năng động bám sát diễn biến thị trường, đơn vị đã tổ chức tiệc buffet trong 2 tối 31/8 và 1/9 với hơn 40 món bánh dân gian, hải sản và ẩm thực Việt bán rất tốt mỗi tối.

Báo cáo nhanh của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận, tổng doanh thu du lịch của tỉnh khoảng 348 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 4 ngày (từ 31/8 đến 4/9) có khoảng 565.086 lượt khách đến, tăng 6,61% so với năm 2023. Trong đó khách lưu trú 130.972 lượt khách, tăng 17,42% so với năm 2023, khách quốc tế là 25.784 lượt khách, tăng 13,11% so với năm 2023. Tổng doanh thu du lịch nghỉ lễ 2/9 đạt khoảng 348 tỷ đồng, tăng 16,65% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú 128,5 tỷ đồng, tăng 15,32% so với năm 2023. Công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 ngày khoảng 80 - 85%.

“Chung tay” phát triển du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều bãi biển trải dài, cát mịn, nước trong xanh, là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách. Ảnh: TL

Với mục tiêu vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ bí quyết thành công về hoạt động du lịch trong thời gian qua, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 2/9/2024.

Ông Trịnh Hàng cho biết, trước mỗi sự kiện, dịp nghỉ lễ, ngành du lịch tỉnh đã chuẩn bị nhiều giải pháp để có thể quảng bá truyền thông, đón tiếp du khách chu đáo. Đơn vị có kế hoạch triển khai đến Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch làm mới lại những sản phẩm của mình đang có, tăng thêm các dịch vụ, đặc biệt là có chương trình kích cầu, tạo ra một số sự kiện phục vụ khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Cụ thể, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, giới thiệu thêm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách. Đồng thời, đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch phân luồng xe khách du lịch tại những điểm tham quan nhằm tránh tình trạng khách du lịch tập trung ở một điểm quá đông người.

Trước mỗi đợt nghỉ lễ, các địa phương trong tỉnh đều tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về đăng ký giá, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, đầu cơ kiếm lời bất chính làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương.

Đặc biệt, tại TP. Vũng Tàu, ngoài việc tổ chức những sự kiện để tăng trải nghiệm cho du khách, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ; yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải niêm yết giá phòng và đồ ăn, uống, tránh tình trạng "chặt chém" du khách. Với đặc thù có bãi biển dài, công tác phòng ngừa, cứu nạn, cứu hộ khi tắm biển cũng được thành phố đặc biệt chú trọng.

Để du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng được an toàn, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là những gói du lịch được quảng cáo với mức giá rẻ hơn bình thường, lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế, quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2024, Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nửa cuối tháng 9/2024, đơn vị phối hợp với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh họp bàn giải pháp đẩy mạnh liên kết các tour, tuyến, phát triển các thế mạnh sản phẩm du lịch của 2 địa phương, nhằm thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024. Hai địa phương thống nhất tăng cường hợp tác trong quảng bá du lịch; xây dựng các tour, tuyến “Một cung đường, hai điểm đến” khai thác thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh; kết nối cùng tham gia chương trình xúc tiến quảng bá du lịch nước ngoài; quảng bá vùng đất Đông Nam Bộ trên bản đồ du lịch TP. Hồ Chí Minh…