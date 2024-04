Bảo hiểm nhân thọ: Chủ động chi trả bảo hiểm, gia tăng quyền lợi khách hàng

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi doanh thu liên tục giảm và tỷ lệ bồi thường tăng, tuy nhiên các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn nỗ lực không ngừng trong việc đẩy nhanh và chuẩn hóa quy trình giải quyết, chi trả quyền lợi bảo hiểm, nâng cao chất lượng dịch vụ…, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.

Doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực mang đến những dịch vụ và sản phẩm chất lượng. Ảnh: Phan Hà

Doanh thu giảm, bồi thường tăng

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57.070 tỷ đồng, tăng 35,7% với cùng kỳ năm trước.

Cải tiến, hướng đến quyền lợi khách hàng Tổng giám đốc Prudential Việt Nam Phương Tiến Minh cho biết, sự ra đời đúng thời điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới giúp toàn ngành bảo hiểm đánh giá lại và cải tiến để trở nên tốt hơn, hướng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Với Prudential Việt Nam, sẽ tiếp tục đầu tư vào các hoạt động cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ, tăng cường chất lượng bán hàng, cũng như nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Cũng theo IAV, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường năm 2023 ước đạt 28.179 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 156.000 tỷ đồng, giảm 12,5%.

Theo báo cáo tài chính của Manulife Việt Nam, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp trong năm 2023 đạt 21.052 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022. Các chi phí về hoạt động bán hàng theo đó cũng giảm tương ứng. Tuy nhiên, chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2023 là 8.623 tỷ đồng, tăng 25% so với 2022.

Đại diện Prudential Việt Nam cũng cho biết, tính đến cuối năm 2023, mặc dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 12,9% đạt 26.594 tỷ đồng, tuy nhiên tổng doanh thu của Prudential vẫn đạt 37.250 tỷ đồng, tăng 7,6% (so với năm trước). Kết quả này có sự đóng góp của doanh thu từ hoạt động đầu tư. Năm 2023, Prudential ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 3.114 tỷ đồng.

“Tổng bồi thường bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng số ca chi trả bồi thường bảo hiểm trong năm 2023 là 179.000 trường hợp. Tính đến cuối năm 2023, có hơn 82% yêu cầu giải quyết quyền lợi từ khách hàng được nộp trực tuyến, trong đó gần 20% yêu cầu được xử lý trong vòng 30 phút (tăng 5% so với năm 2022)” - đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ thêm.

Theo đại diện Hanwha Life: Tính riêng năm 2023, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận việc thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 58.000 trường hợp, với số tiền chi trả quyền lợi tương đương hơn 406 tỷ đồng cho các quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí,...

Có thể thấy, trong giai đoạn thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn nỗ lực không ngừng nâng cao niềm tin khách hàng thông qua việc thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và kịp thời, bởi đây chính là sự bảo vệ hiệu quả và thiết thực khi khách hàng gặp phải những rủi ro không mong muốn. Những con số này đã và đang khẳng định cam kết đồng hành, mang đến sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, cũng như thể hiện vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ và hỗ trợ tài chính cho khách hàng.

Nỗ lực đảm bảo quyền lợi và dịch vụ tốt nhất

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: Khi thị trường bảo hiểm gặp nhiều sự cố khủng hoảng “niềm tin”, Hanwha Life Việt Nam càng mong muốn mang đến những dịch vụ và sản phẩm chất lượng, góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch. Hanwha Life Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh và chuẩn hóa nghiệp vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng…

Mới đây, Hanwha Life Việt Nam cũng đã tiến hành chia 53 tỷ đồng lãi đặc biệt, dành cho các khách hàng có hợp đồng bảo hiểm thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung gồm: "An khang linh hoạt trọn đời", "An khang đắc lộc trọn đời", "An khang tài lộc", "Hanwha Life - Tôi chọn An yên (Kế hoạch An) và "Hanwha Life - Tôi Chọn An Yên (kế hoạch yên). Trong đó, ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực trước 1/1/2024 và còn hiệu lực đến ngày 29/2/2024. Số tiền lãi đặc biệt này sẽ được cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng để tiếp tục hưởng lãi đầu tư từ các quỹ.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được chia sẻ tin vui này vào dịp đầu năm tới khách hàng. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu tiên quyết. Khách hàng sẽ luôn là người được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp" - đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, trong tháng 1/2024, Generali Việt Nam cũng đã chi trả hơn 10 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho 2 khách hàng mắc bệnh đột quỵ và nhồi máu não. Cụ thể, khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm là anh K (Đà Nẵng) không may bị đột quỵ qua đời. Anh K tham gia bảo hiểm qua tư vấn của nhân viên một ngân hàng, theo đó, Generali Việt Nam chi trả cho gia đình khách hàng K tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Đồng thời, Generali Việt Nam cũng chấp thuận chi trả hơn 9 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng N (Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) không may bị nhồi máu não và để lại di chứng liệt tứ chi. Với số tiền được chi trả trên tình trạng thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Generali Việt Nam hy vọng sẽ phần nào giúp gia đình khách hàng có nguồn tài chính vững chắc để chăm sóc người thân vượt qua giai đoạn khó khăn phía trước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nỗ lực mở rộng thị trường, đẩy mạnh hợp tác nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Điển hình như Prudential Việt Nam, mới đây doanh nghiệp này đã ký kết thỏa thuận triển khai các chương trình hợp tác chiến lược với Hệ thống y tế Vinmec (Vinmec) nhằm mục tiêu mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

Tại thỏa thuận này, Prudential Việt Nam và Vinmec thiết lập thỏa thuận ưu tiên dành mức ưu đãi tốt nhất cùng các quyền lợi y tế chuyên biệt cho khách hàng của Prudential. Đặc biệt, hai bên cũng sẽ phối hợp để xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác, các sự kiện, hội thảo, để cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt và lợi ích thiết thực cho khách hàng, từ đó, nâng cao năng lực và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc phát triển các gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe tùy theo nhu cầu của từng khách hàng; cung cấp kiến thức y khoa thường thức hữu ích đa dạng cho đối tượng đại lý, khách hàng và nhân viên của Prudential Việt Nam./.