Bảo Minh (BMI) thông tin vụ việc tài sản thiếu chờ xử lý hơn 155 tỷ đồng và ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

13:39 | 06/04/2026
(TBTCO) - Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh; mã Ck: BMI) ghi nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ, trong đó đáng chú ý khoản “tài sản thiếu chờ xử lý” có giá trị hơn 155,9 tỷ đồng.
Bảo Minh (BMI) thông tin vụ việc tài sản thiếu chờ xử lý hơn 155 tỷ đồng và ý kiến Kiểm toán ngoại trừ
Ảnh minh họa.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của thị trường, đặc biệt liên quan đến các nội dung được công bố trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Cũng theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục trên là tiền gửi của doanh nghiệp tại một ngân hàng trong nước và hiện đang liên quan đến một vụ việc đã được Bảo Minh chủ động báo cáo cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Do chưa có đầy đủ cơ sở chắc chắn để đánh giá khả năng thu hồi cũng như việc trích lập dự phòng (nếu có), tại thời điểm kiểm toán, Kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục này.

Trao đổi với phóng viên, đại diện doanh nghiệp cho biết, việc ghi nhận khoản tiền dưới dạng “tài sản thiếu chờ xử lý” được thực hiện phù hợp với quy định kế toán hiện hành.

Liên quan đến tính minh bạch của báo cáo tài chính, đại diện lãnh đạo Bảo Minh khẳng định, các số liệu đã được rà soát toàn diện và ghi nhận theo đúng quy định hiện hành; ngoài khoản mục nêu trên, doanh nghiệp chưa ghi nhận thêm trường hợp tương tự có ảnh hưởng trọng yếu.

Nội dung này cũng phù hợp với ý kiến của kiểm toán độc lập khi cho rằng, ngoại trừ vấn đề nêu tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ, báo cáo tài chính vẫn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các khía cạnh trọng yếu.

Đối với việc xử lý vụ việc, Bảo Minh cho biết đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ khi phát hiện, đồng thời triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty. Đại diện Bảo Minh cũng cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ, thu hồi tối đa tài sản của doanh nghiệp, kết quả thực tế sẽ căn cứ vào quá trình và kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cho biết thêm đang tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan trên thị trường và duy trì trao đổi với các bên để đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, minh bạch; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và cập nhật thông tin kịp thời khi vụ việc có kết luận chính thức nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và nguyên tắc thận trọng.

Năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh đạt 6.651,9 tỷ đồng. Trong đó, phí bảo hiểm gốc đóng góp chủ yếu với 5.966 tỷ đồng và phí nhận tái bảo hiểm đạt hơn 805 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đạt hơn 325,8 tỷ đồng, tăng 28,9% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 257 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.927 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 7.676 tỷ đồng./.

Hải Băng
Chi đậm nghìn tỷ bồi thường xe cơ giới, đến lúc doanh nghiệp bảo hiểm cần chuyển mình

Chi đậm nghìn tỷ bồi thường xe cơ giới, đến lúc doanh nghiệp bảo hiểm cần chuyển mình

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
