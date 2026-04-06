Bảo Minh (BMI) thông tin vụ việc tài sản thiếu chờ xử lý hơn 155 tỷ đồng và ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của thị trường, đặc biệt liên quan đến các nội dung được công bố trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Cũng theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục trên là tiền gửi của doanh nghiệp tại một ngân hàng trong nước và hiện đang liên quan đến một vụ việc đã được Bảo Minh chủ động báo cáo cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Do chưa có đầy đủ cơ sở chắc chắn để đánh giá khả năng thu hồi cũng như việc trích lập dự phòng (nếu có), tại thời điểm kiểm toán, Kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục này.

Trao đổi với phóng viên, đại diện doanh nghiệp cho biết, việc ghi nhận khoản tiền dưới dạng “tài sản thiếu chờ xử lý” được thực hiện phù hợp với quy định kế toán hiện hành.

Liên quan đến tính minh bạch của báo cáo tài chính, đại diện lãnh đạo Bảo Minh khẳng định, các số liệu đã được rà soát toàn diện và ghi nhận theo đúng quy định hiện hành; ngoài khoản mục nêu trên, doanh nghiệp chưa ghi nhận thêm trường hợp tương tự có ảnh hưởng trọng yếu.

Nội dung này cũng phù hợp với ý kiến của kiểm toán độc lập khi cho rằng, ngoại trừ vấn đề nêu tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ, báo cáo tài chính vẫn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các khía cạnh trọng yếu.

Đối với việc xử lý vụ việc, Bảo Minh cho biết đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ khi phát hiện, đồng thời triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty. Đại diện Bảo Minh cũng cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ, thu hồi tối đa tài sản của doanh nghiệp, kết quả thực tế sẽ căn cứ vào quá trình và kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cho biết thêm đang tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan trên thị trường và duy trì trao đổi với các bên để đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, minh bạch; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và cập nhật thông tin kịp thời khi vụ việc có kết luận chính thức nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và nguyên tắc thận trọng.

Năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh đạt 6.651,9 tỷ đồng. Trong đó, phí bảo hiểm gốc đóng góp chủ yếu với 5.966 tỷ đồng và phí nhận tái bảo hiểm đạt hơn 805 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đạt hơn 325,8 tỷ đồng, tăng 28,9% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 257 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.927 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 7.676 tỷ đồng./.