Bất động sản bán lẻ Hà Nội sớm trở lại bình thường trong quý II

(TBTCO) - Trong quý I/2022, thị trường bán lẻ Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng của quý trước, dần vượt qua ảnh hưởng nặng nề của làn sóng Covid-19 thứ 4. Các hoạt động kinh doanh hầu hết đã trở lại bình thường và dự kiến sẽ mang đến nhiều diễn biến tích cực cho thị trường bất động sản bán lẻ từ quý II/2022.

Làn sóng mở rộng kinh doanh mới từ các tập đoàn lớn

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I/2022 của TP. Hà Nội tăng hơn 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 6,8% của quý I/2021. Trong khi tính chung cả năm 2021, tổng mức bán lẻ giảm 4,6% so với năm 2020, mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ trong quý II/2022 sẽ tăng và tập trung ở các phân khúc trung và cao cấp. Ảnh: TL.

Giá chào thuê mặt bằng ở tầng trệt và tầng một (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí dịch vụ) tại các trung tâm thương mại ngoài trung tâm giảm do một số dự án có các chính sách giảm giá để thu hút khách thuê mới, cũng như để giữ chân các khách thuê hiện tại. Giá chào thuê trung bình tại tầng trệt và tầng một khu vực ngoài trung tâm đạt 23,6 USD/m2/tháng, giảm 1,14% theo quý và 3,17% theo năm.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc CBRE Hà Nội, cho biết về nguồn cung, thị trường Hà Nội không ghi nhận dự án mới nào đi vào hoạt động trong quý I/2022. Diện tích sàn bán lẻ cho thuê không đổi trong 15 tháng qua, ở mức hơn một triệu m2.

Về hoạt động thị trường, thị trường dần hồi phục khi các lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, dẫn đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng. Tỷ lệ trống của các địa điểm ngoài trung tâm nhìn chung giữ ổn định so với quý trước đó trong khi tăng 2,6 điểm % theo năm. Mặc dù khu vực ngoài trung tâm chứng kiến tỷ lệ trống không đổi và giá thuê giảm, các dấu hiệu hồi phục được thể hiện rõ ràng hơn tại khu vực trung tâm với giá thuê tăng so với quý trước.

Theo bà An, tại khu vực trung tâm, mặc dù giảm nhẹ 0,45% so với cùng kỳ năm trước, mức giá chào thuê trung bình tăng khoảng 1,48% so với quý trước, đạt 107 USD/m2/tháng do các khách thuê lĩnh vực thời trang, dịch vụ ăn uống và kinh doanh phụ kiện đều chủ động tìm kiếm các địa điểm kinh doanh chất lượng. Tương tự đối với các trung tâm thương mại ngoài trung tâm, tỷ lệ trống tại khu vực trung tâm không biến động nhiều so với quý trước, trong khi tăng khoảng 2,1 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường chứng kiến một làn sóng mở rộng kinh doanh mới từ các tập đoàn lớn. Nhiều nhãn hàng đã lên kế hoạch khai trương cửa hàng mới như Pandora, Muji, Adidas, Anta Sports ở Aeon Mall Long Biên, hay như Giovanni ở Vincom Megamall Royal City. Dự kiến sẽ có thêm hơn 371.000 m2 từ 10 trung tâm thương mại đi vào hoạt động trong giai đoạn từ nay tới năm 2025. Các dự án mới tập trung tại khu vực ngoài trung tâm, trong đó, hai dự án với quy mô lớn là Lotte Mall Hà Nội và Aeon Mall Hoàng Mai sẽ hoàn thành vào năm 2023-2024.

Cho thuê mặt bằng bán lẻ sẽ khởi sắc vào nửa cuối năm

Bước sang năm 2022, khi Việt Nam đã sẵn sàng tâm thế thích ứng an toàn, sống chung với dịch và mở cửa lại thị trường du lịch, nhờ đó, thị trường bán lẻ cũng đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Theo khảo sát, hiện các phân khúc cao cấp của bất động sản bán lẻ vẫn ghi nhận tình hình hoạt động khả quan, đặc biệt xung quanh khu vực lõi trung tâm Hà Nội. Những giao dịch cho thuê mặt bằng nhỏ ở Tràng Tiền Plaza, Metropole Arcade hay Pacific Place cho thấy các thương hiệu cao cấp vẫn mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh. Điều này cũng phản ánh niềm tin của các nhãn hiệu cao cấp đối với khả năng phát triển của thị trường Việt Nam.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội, nhận định nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ trong quý II/2022 sẽ tăng và tập trung ở các phân khúc trung và cao cấp.

Còn theo số liệu thống kê từ Google (Google Mobility Index), lưu lượng khách tham quan mua sắm tại các trung tâm thương mại tăng so với thời điểm đỉnh dịch Covid-19 trước đó. Vào tháng 8/2021, số lượng lượt khách đến các trung tâm mua sắm và siêu thị tại Hà Nội giảm lần lượt 83% và 54% so với thời điểm trước đại dịch, trong khi các chỉ số này được cải thiện đáng kể vào thời điểm cuối tháng 3/2022, với mức giảm chỉ khoảng 9% so với các chỉ số vào thời điểm trước đại dịch.

Bà An cho rằng, mức tăng trưởng của bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, cũng như kế hoạch ra mắt cửa hàng mới của các tập đoàn lớn vào năm 2022, cùng với sự gia nhập thị trường của các nhãn hiệu cao cấp kỳ vọng có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho thị trường bán lẻ vào các tháng tiếp theo./.