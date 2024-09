Bộ Tài chính ủng hộ 1 tỷ đồng chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính tham gia ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thăm, động viên bà con và lực lượng chức năng phòng, chống thiên tai tại Thái Nguyên. Ảnh: Đức Minh.

Trong những ngày qua, bão số 3 và hoàn lưu bão kèm mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ gây lũ lụt, sạt lở và thiệt hại rất lớn tới các công trình hạ tầng giao thông, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có trên 105 người chết và mất tích, 152 người bị thương, hơn 10 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, hư hỏng nặng, gần 150 nghìn ha lúa bị phá hủy, trên 1.000 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông, trường học, cơ sở y tế… bị hư hỏng nặng.

Với tinh thần “tương thân, tương ái” và để kịp thời chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại to lớn của đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, và hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Bộ Tài chính đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính tham gia ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Với tổng số tiền quyên góp được là 1 tỷ đồng, vào chiều ngày 10/9/2024, Bộ Tài chính đã chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay, góp sức cùng các Đoàn thể Trung ương giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.