Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các ngân hàng duy trì một số tỷ lệ an toàn tài chính như SMLR (vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn), LDR (cho vay trên tổng huy động) và CAR (tỷ lệ an toàn vốn) trong ngưỡng quy định. Theo đó, cả trái phiếu thường và trái phiếu tăng vốn cấp 2 do ngân hàng phát hành đều có thể được sử dụng để đáp ứng các tỷ lệ quy định, bởi các trái phiếu này giúp cải thiện sự ổn định về nguồn vốn cho ngân hàng.