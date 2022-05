Chứng khoán hôm nay (12/5): Cơ hội liệu đã xuất hiện, khi VN-Index về mức đáy 10 tháng qua?

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/5) quay lại một phiên giảm mạnh. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, đẩy chỉ số VN-Index về sát đáy ở phiên 10/5 và cũng là mức đáy của 10 tháng qua. Thanh khoản tăng mạnh trở lại và khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng nhẹ.

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên giảm mạnh trên 4% lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 tuần giao dịch. Áp lực giảm phiên này diễn ra trên diện rộng với 222 cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn trên toàn thị trường, đẩy chỉ số VN-Index về gần mức đáy ở phiên 10/5.

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -62,69 điểm (-4,82%) xuống 1.238,84 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi toàn thị trường có 39 mã tăng/424 mã giảm. Chỉ số VN30 sụt mạnh hơn với -70,06 điểm (-5,19%) còn 1.279,76 điểm. Ở rổ VN30 có tới 29 cổ phiếu giảm và chỉ có 1 cổ phiếu tăng. Nhóm Midcap và Smallcap cũng giảm mạnh với mức giảm lần lượt -5,31% và -5,34%.

Chỉ số VN-Index giảm về mức đáy 10 tháng qua.

Theo thống kê từ MBS, các cổ phiếu lớn đã gây áp lực lên chỉ số VN-Index phiên này là: VCB (-3,75%), BID (-6,93%), MSN (-6,97%), HPG (-5,9%), VPB (-6,89%),… Các cổ phiếu giảm đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: SAB (+0,86%), LGC (+5,24%), EIB (+0,48%), PGV (+0,51%), TNC (+6,43%),…

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 15.717 tỷ đồng, tăng 37% so với phiên hôm qua. Riêng trên sàn HOSE, thanh khoản khớp lệnh tăng lên mức 14.000 tỷ đồng so với mức 10.294 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.200 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 517 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 596 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại bán ròng 102,3 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng trên HOSE, khối này bán ròng 98 tỷ đồng. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu như HPG, FUEVFVND, VIC, VCB, DIG,… Ở chiều ngược lại, STB, DGC, VNM, HDG, VHM,… là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Trên sàn Hà Nội, hoàn cảnh tương tự cũng diễn ra, áp lực bán mạnh khiến các chỉ số giảm sâu. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -17,51 điểm (-5,26%) xuống 315,52 điểm. Toàn sàn HNX có 200 mã đỏ, 27 mã vàng, 31 mã xanh. Chỉ số UPCoM-Index giảm nhẹ hơn với -2,35 điểm (-2,38%) xuống 96,44 điểm. Sàn UPCoM có 234 mã đỏ, 35 mã vàng và 85 mã xanh.

Như vậy, với mức giảm điểm hôm nay, thị trường đã giảm về sát ngưỡng thấp nhất ở phiên 10/5. Đây cũng là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của chỉ số VN-Index, vượt qua cả năm 2018, tương đương năm 2011.

Theo các chuyên gia, thị trường giảm sâu cũng trong xu thế giảm mạnh của thị trường chứng khoán quốc tế. Thị trường vẫn còn khá nhiều rủi ro trong ngắn hạn, tuy nhiên, việc thị trường giảm sâu cũng là cơ hội cho đầu tư trung, dài hạn đối với những cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tích cực. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống và hạ tỷ trọng margin về mức an toàn.

Trên thị trường quốc tế, ngoại trừ một số thị trường chứng khoán châu Âu tăng trở lại trong phiên, thì các thị trường châu Á – Thái Bình Dương cũng đồng loạt giảm điểm, nối gót đà giảm điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát trong tháng 4.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm -1,77%, bên cạnh đó chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng sụt -1,63%.

Còn ở Trung Quốc đại lục, thị trường cũng điều chỉnh giảm sau khi tăng 3 phiên liên tiếp, chỉ số Shanghai Composite chốt phiên giảm -0,12%, bên cạnh đó chỉ số Shenzhen Component cũng sụt -0,13%. Chỉ số Hang Seng ở thị trường Hong Kong giảm -2,24%.

Đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm mạnh khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo lạm phát tháng 4. Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm -326,63 điểm, tương đương giảm -1,02%, còn 31.834,11 điểm. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số này. Chỉ số S&P 500 trượt 1,65%, còn 3.935,18 điểm. Chỉ số Nasdaq mất -3,18%, còn 11.364,24 điểm./.