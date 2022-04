Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã Ck: VFS) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đại hội thông qua hai nội dung về tăng vốn điều lệ lên mức 3.006 tỷ đồng và chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu VFS tại HSX hoặc HNX trong năm 2022.

Trong năm 2021, cùng với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, VFS đã đạt tổng doanh thu là 135.540 tỷ đồng, tăng 66,9% so với cùng kỳ và vượt 145% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng đạt 88,92 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần so với cùng kỳ và vượt 245% so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, doanh thu môi giới 17,282 tỷ đồng chiếm 12,7%; doanh thu dịch vụ đạt 24,761 tỷ đồng, chiếm 18,27%; doanh thu tự doanh đạt 72,463 tỷ đồng, chiếm 53,5%; doanh thu tư vấn đạt 3,922 tỷ đồng chiếm 2,9%. Nhóm doanh thu còn lại chiếm 12,63%. Nổi bật là mảng môi giới do sự bùng nổ của thị trường chứng khoán năm 2021, với số lượng khách hàng mở mới tài khoản cao kỷ lục.

Chứng khoán Nhất Việt lên kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu VFS

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng giống như các công ty chứng khoán khác trên thị trường, VFS đặt kế hoạch khá thận trọng với doanh thu là 152 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 107,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 9% so với năm 2021. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất vẫn là mảng môi giới và tự doanh.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến sẽ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VFS tại UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu VFS tại sàn HSX hoặc HNX trong năm 2022, tùy theo điều kiện thị trường và sự đáp ứng của công ty vào thời điểm đó. Việc chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu là một bước tiến mới minh bạch hóa thông tin, cũng như tăng chất lượng và sức hấp dẫn của cổ phiếu đến nhà đầu tư.

Ngoài ra, theo xu hướng tăng vốn mạnh mẽ của các công ty chứng khoán, VFS dự kiến tăng vốn điều lệ khủng lên mức 3.006 tỷ đồng, gấp hơn 3,7 lần vốn điều lệ trước khi tăng. Việc tăng vốn được thực hiện thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 và chào bán riêng lẻ với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn tăng thêm được công ty dự kiến phục vụ cho hoạt động tự doanh chứng khoán (1.865 tỷ đồng) và cho vay ký quỹ (338 tỷ đồng). Với việc tăng vốn này, VFS sẽ lọt top 15 các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán./.