DATC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra

(TBTCO) - Năm 2022, tổng doanh thu của DATC là 1.873 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch, bằng 125% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 330 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, bằng 147% so với thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước đạt 285 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch, bằng 171% so với thực hiện năm 2021.

Ngày 6/1, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Mua và xử lý 5.063 tỷ đồng nợ xấu từ các doanh nghiệp và ngân hàng Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc DATC Chu Ngọc Lâm cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó khăn, bất thường, cùng với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường mua bán nợ đã tác động không nhỏ đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh của DATC. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao vượt khó của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công ty, dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, tập thể lãnh đạo và người lao động DATC đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác được Bộ Tài chính giao. Phó Tổng giám đốc DATC Chu Ngọc Lâm trình bày báo cáo tại hội nghị Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Bám sát các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Tài chính giao, DATC đã chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp xử lý đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, như các công việc liên quan đến thanh lý tài sản bảo đảm nguồn trái phiếu quốc tế Chính phủ, trái phiếu/hối phiếu DATC, các công việc liên quan đến hối phiếu DATC, trái phiếu DATC trong nước giai đoạn 1 ở SBIC. Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 10 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 22,5 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến 31/12/2022, toàn công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 2.724 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận 6.228,7 tỷ đồng. Doanh số thu hồi cho Nhà nước trong năm 2022 đạt 8,4 tỷ đồng, doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch 2022 và bằng 105% so với thực hiện năm 2021. Về mua, bán nợ và tài sản - hoạt động kinh doanh trọng tâm của DATC, dự báo trước được những diễn biến khó khăn của năm 2022 nên ngay từ đầu năm lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt về mua bán xử lý nợ phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế thanh toán nợ của khách nợ và để phù hợp với thực tế xử lý nợ, giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã có sự thay đổi linh hoạt các phương thức mua và xử lý nợ thay vì tập trung vào phương thức mua nợ - bán nợ như trước đây mà đã chuyển dần sang mua nợ - thu nợ, mua nợ tái cơ cấu doanh nghiệp... Sự linh hoạt trong các phương thức xử lý nợ, kết hợp với việc xem xét lựa chọn chất lượng khoản nợ ngay từ khâu khảo sát, đánh giá khi xây dựng phương án đã giúp các đơn vị trong toàn công ty thực hiện thành công 18 phương án mua và xử lý nợ mới, trong đó có nhiều phương án có giá trị khoản nợ lớn, doanh số mua nợ cao (so với năm 2021 chỉ thành công 8 phương án mua mới). Kết quả năm 2022, DATC đã ký hợp đồng mua và xử lý khoảng 5.063 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.710 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch (bằng 128% so với thực hiện năm 2021), đồng thời có một số phương án lớn đang thực hiện dở dang gối đầu cho năm sau. Thay đổi cách tiếp cận với tổ chức tín dụng theo hướng tinh gọn Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc trao tặng các Bằng khen, Kỷ niệm chương cho lãnh đạo, cán bộ công ty DATC Song song với việc áp dụng các biện pháp linh hoạt, phù hợp để mua, xử lí nợ, lãnh đạo công ty đã có định hướng giải pháp đồng bộ, hỗ trợ hoạt động mua, bán nợ/tài sản qua công tác phát triển thị trường. Công tác thị trường của công ty đã có những đột phá, từ thay đổi cách tiếp cận với các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao vị thế của DATC đến việc tổ chức một đầu mối để phối hợp, tiếp nhận với các tổ chức tín dụng. Theo Phó Tổng giám đốc Chu Ngọc Lâm, một trong những điểm sáng của năm qua là đã thành lập Ban Kế hoạch thị trường. Việc tổ chức một đầu mối tiếp nhận này đã giúp DATC từ vị thế bị động sang chủ động trong công tác thị trường. Điều này đã giúp cho DATC có nguồn hàng lớn đồng thời tránh được sự chồng chéo trong tiếp cận, khảo sát các khoản nợ từ các đơn vị tiết giảm chi phí tiếp cận cả về thời gian và vật chất cho công ty trong công tác thị trường. Bên cạnh đó, công tác kế hoạch đã dần được cải thiện và nâng cao như việc xây dựng kế hoạch chi tiết trong công việc cho từng đơn vị và nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính đúng nhịp với thị trường. Trong năm công ty đã báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Chiến lược phát triển của DATC giai đoạn từ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng, báo cáo Bộ Tài chính định hướng Kế hoạch kinh doanh - tài chính giai đoạn 3 năm 2023 - 2025. Các lãnh đạo, cán bộ DATC thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023 Từ những nỗ lực này, năm 2022, tổng doanh thu của công ty đạt 1.873 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 125% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 330 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 147% so với thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 285 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 171% so với thực hiện năm 2021. “Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng gặp nhiều khó khăn thì kết quả đạt được là sự cố gắng nỗ lực và đầy quyết tâm của cả tập thể DATC” - ông Chu Ngọc Lâm cho biết. Với kết quả này, năm 2022, công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đủ điều kiện được đánh giá xếp loại A. Đóp góp tích cực vào kết quả chung của ngành Tài chính Phát biểu hội nghị, ông Lê Xuân Hải - Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính chúc mừng những kết quả đạt được của DATC và đánh giá năm 2022, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt kế hoạch đề ra. Dù chịu những ảnh hưởng của đại dịch kéo dài gần 3 năm, nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, công ty đã đạt những kết qủa ấn tượng cả trong hoạt động kinh doanh cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Chia vui với thành quả đạt được cả trong hoạt động chuyên môn và các hoạt động phong trào, đoàn thể, xã hội của công ty, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc nhấn mạnh những con số kết quả kinh doanh đạt được năm vừa qua là rất ấn tượng. Chỉ tính riêng số nộp ngân sách, mỗi người lao động của DATC đã đóng góp vào ngân sách hơn 1 tỷ đồng, góp phần vào kết quả thu ngân sách tích cực của năm 2022.

Hoàng Yến